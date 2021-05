En Uruguay, un preso se hizo pasar por un fiscal y ordenó la detención de su ex pareja

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El acusado tiene 31 años y cumple una condena por una estafa millonaria a dos organismos del Estado.

Christian Alexandre Martín Ferreira trascendió en las páginas de policiales de la prensa uruguaya por ser un hábil estafador. Con tan sólo 27 años sumaba cinco antecedentes penales, los más resonantes fueron una estafa millonaria realizada en 2017 contra distintos organismo estatales de Uruguay.

Sin embargo, en los últimos días superó el poder de asombro de todas las fuerzas de seguridad al hacerse pasar por un fiscal, llamar a distintas comisarías del país, ordenar medidas judiciales y hasta disponer la detención de una ex pareja.

De acuerdo a lo informado por el diario El País de Montevideo, Ferreira hizo al menos ocho llamadas desde su celda en el Penal de Libertad utilizando distintos celulares para cumplir con su objetivo.

No es la primera vez que Ferreira comete un delito desde el penal en que cumple un condena por una estafa millonaria realizada en 2017 contra el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Banco de Previsión Social (BPS).

Aquella maniobra, que había empezado en 2011 y fue detectada recién en 2017, generó pérdidas estimadas en unos cuatro millones de dólares y se estima que se crearon cerca de 100 empresas fantasmas para estafar a estos organismos.

Pero este joven que estuvo recluido en distintos penales nunca se detuvo. En 2020, desde la Unidad 6 Punta de Rieles, cárcel de máxima seguridad, logró cometer otra estafa. En aquella oportunidad estafó a un comercio en una suma superior a los 15 mil dólares en compra de herramientas y otros insumos.

Los productos que compró llegaron a ingresar a la cárcel, pero cuando se constató el delito, el recluso respondió que era "una donación a la cárcel”. Los insumos fueron devueltos a los damnificados por la estafa.

Pero esta última vez, Ferreira superó los límites al hacerse pasar porel fiscal Fernando Valerio, representante de Ciudad de la Costa.

Mediante distintos llamados, el delincuente logró que la Policía detuviera a su ex pareja, a su ex suegro y a la cuñada de la mujer. Movilizó varios recursos y consiguió que estas tres personas fueran derivadas a una comisaría en un importante operativo.

Tras notar el “error”, la policía dispuso que todos fueron liberados. Pero Ferreira también logró que la policía hiciera la averiguación del paradero de un hombre que vive en Pocitos y se constató que se comunicó con dependencias policiales en Florida y Treinta y Tres, donde llegó a amenazar a un policía de denunciarlo por desacato por “incumplir” sus ordenes.

"Detenida e incomunicada"

El sábado 1° de mayo, la policía se presentó en la casa de una ex pareja de Ferreira con una orden de detención dictada por orden del fiscal de la Ciudad de la Costa.

Mientras atendía a la policía, la mujer cuya identidad no trascendió se comunicaba con su abogado. “Usted tiene US$ 16 millones depositados en el extranjero. Diga de dónde sacó ese dinero”, la intimaron los policías a lo que la joven respondió que no tenía dinero depositado en el exterior y explicó que trabajaba en un comercio.

Para ese entonces, el mujer había sido notificada que estaba detenida e incomunicada, y que el supuesto fiscal había pedido más apoyo policial. Además de los tres móviles estacionados frente a su casa, al lugar arribaron dos camionetas y dos motos. A los pocos minutos llegaron a la escena los móviles utilizados por la Brigada de Traslados, que generalmente son para llevar las personas que están privadas de libertad, no se usan para detenciones ni traslados a la comisaría.

A la mujer también se le dijo que había una supuesta orden judicial del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) para “llevarse a sus dos hijos al INAU”. Sin embargo, la mujer logró que sus dos niños quedaran al cuidado de unos vecinos. Obviamente ese procedimiento planteado por los policías tampoco era válido.

En resumen, la mujer, su padre y su cuñada fueron trasladados en calidad de detenidos a la seccional y les dijeron que pasarían la noche en el calabozo. Pero, al rato, el subcomisario se presentó y les informó que podían irse. Cuando la damnificada pidió explicaciones, el subcomisario le dijo: “Ni yo entiendo lo que pasó”.

Más allá de la historia con tono cinematográfico, la mujer planteó tener miedo de las acciones de su ex pareja, ya que el delincuente la acosa desde que fue detenido.

Por el hecho se abrió una investigación y se detectaron llamadas a ocho comisarías de Montevideo y del Interior. El recluso también logró que se hicieran averiguaciones de paradero de una persona que vive en Pocitos. Cuando el hombre tomó conocimiento de que la Policía había estado buscándolo, se presentó en la comisaría para saber qué estaba pasando.