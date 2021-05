https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 14.05.2021 - Última actualización - 10:34

10:26

Leonardo Simonutti juega a fondo para ser presidente de Unión. El esperancino, especialista en desarrollo y expansión de las energías renovables y convencionales, lidera la agrupación Triunfo Tatengue, y se anima a disputarle la hegemonía política a Luis Spahn. El futuro del Tate es algo que lo obsesiona y lo deja en claro permanentemente.

Una propuesta diferente Simonutti: "Unión necesita un proyecto a largo plazo" Leonardo Simonutti juega a fondo para ser presidente de Unión. El esperancino, especialista en desarrollo y expansión de las energías renovables y convencionales, lidera la agrupación Triunfo Tatengue, y se anima a disputarle la hegemonía política a Luis Spahn. El futuro del Tate es algo que lo obsesiona y lo deja en claro permanentemente. Leonardo Simonutti juega a fondo para ser presidente de Unión. El esperancino, especialista en desarrollo y expansión de las energías renovables y convencionales, lidera la agrupación Triunfo Tatengue, y se anima a disputarle la hegemonía política a Luis Spahn. El futuro del Tate es algo que lo obsesiona y lo deja en claro permanentemente.

Radicado hace ya tiempo en la ciudad de Santa Fe, y mientras viaja periódicamente a Buenos Aires con motivo de sus compromisos empresariales, Leonardo Simonutti construye junto con su agrupación, y otras con las que mantiene diálogos permanentes, el Frente para disputar el futuro dirigencial de Unión.

Todavía falta un año para las elecciones en el club, pero el andar de Triunfo Tatengue no se detiene.

Cuando habla de la actualidad del Unión, Simonutti no titubea: “Al club lo veo decadente. Yo tengo una relación con Unión que comenzó en 1973 y 74, con el Dr. Marcelo Casabianca que era mi oftalmólogo, y cuando iba a verlo, mis padres siempre me decían ´el doctor fue presidente de Unión´. En aquel momento, Unión era realmente espectacular, más allá de que el Dr. Casabianca había sido presidente en la década del ‘60, pero había dejado su impronta y aquellos años de gloria, junto con los del ‘70 y parte importante del ‘80, me marcaron definitivamente la convicción hasta el presente. Ahora veo cómo todo lo antes mencionado comenzó a transitar una pendiente de prolongada decadencia en los últimos años”.

“Ser la conducción de Triunfo Tatengue surge de una decisión ampliamente mayoritaria para liderar este momento, y cuenta, además, con el acompañamiento familiar, plataforma ésta que junto al equipo de gente de toda la agrupación -y de otras-, constituyen una gran oportunidad para lograr lo mejor para Unión, y mostrar lo que puede hacer un grupo de gente unida por la institución de sus amores, sin ningún tipo de egoísmos”, agregó el empresario.

Leo -como le gusta que le digan- sueña con un club renovado, que vuelva a ocupar el lugar y el rol social que supo tener. Se imagina una institución fuerte, con distintas disciplinas que inviten al socio a participar y a disfrutar de Unión.

En el frente histórico del club. Su obsesión es recuperar esos años de esplendor de los ‘70 y lograr el primer título en fútbol.Foto: Gentileza

“Queremos volver a tener el Unión grande de muchas disciplinas deportivas y que, además, cada una de ellas tenga su lugar para desarrollar y desarrollarse en la formación deportiva, cultural, social y educativa, incluyendo en esta última condición al IPEI, piedra angular en la formación primaria y secundaria, donde agregaremos la universitaria, siendo todo esto abierto ampliamente a la comunidad. Tenemos que desarrollar a los socios como seres humanos, en sus valores y en sus actividades”, dice Simonutti imaginando un futuro muy distinto a lo que, según afirma, se ve hoy en día en la institución de la Avenida López y Planes.

Sabe también que el hincha de fútbol le va a pedir resultados, pero desde Triunfo Tatengue no le escapan a esa obligación histórica. “Unión puede y va a ocupar los primeros planos en la Argentina. Unión tiene que ir por su primera estrella, y nosotros vamos a trabajar para eso”.

“Hay otro tema que impacienta al hincha tatengue: es el Estadio que hoy por hoy está a medio terminar”, indicó. A pesar de ello, Leo y su grupo ven que es posible culminar esta tarea, “respetando lógicamente los lineamientos de la obra que fue presentada, sumando a esto la concreción del predio como elemento imprescindible para la gestión y formación de las distintas categorías del fútbol y demás disciplinas deportivas que forman parte del club”.

“Hay mucho para hacer. Hubo años de decadencia en Unión con muy poca inversión y nosotros vamos empezar a hacerla adecuadamente a través de un Plan Maestro ya en elaboración”, asegura Leonardo.

Cuando se le consulta cuál es la motivación de él y su grupo para embarcarse en esta disputa por la conducción de Unión, no duda: “Todos los unionistas, unidos, sin divisiones, debemos dejar de vivir entre pesadillas y volver a soñar con una institución realizada, con gloria y que vaya por su primer campeonato. Estoy plenamente convencido de que desde este espacio político, y entre todos, lo vamos a lograr”.