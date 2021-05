Volvió el Plan Mi Moto para comprar en 48 cuotas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 14.05.2021 - Última actualización - 11:46

11:43

Hay 39 modelos de producción nacional disponibles en el programa. Cuestan entre 89 y 198 mil pesos.

Hay casi cuarenta modelos de motos de producción nacional disponibles en la cuarta etapa de Mi Moto, el programa del Banco Nación que permite adquirir una unidad cero kilómetro totalmente financiada, en cuarenta y ocho cuotas (cuatro años) y con una tasa bonificada.





El plan está disponible en toda la Argentina, aunque, de acuerdo a lo informado por el Banco Nación, no hay stock de la quinta etapa en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En ocasiones anteriores, la financiación duró apenas 48 horas por la gran cantidad de personas que se anotaron.





El monto máximo a financiar es de 200 mil pesos, con una tasa del 28,5 por ciento para quienes acrediten su sueldo en el Banco Nación y del 37,5 por ciento para quienes no lo hagan. Para una moto de $ 150.000, por ejemplo, un cliente de la entidad pagaría por mes $ 6.019,30 y una persona que no es cliente, $ 7.059,21. El importe no incluye los gastos adicionales por patentamiento, fletes, sellados y otros trámites administrativos.

El trámite debe ser iniciado en el sitio web del Banco Nación. Una vez pre-aprobado el crédito, el solicitante tiene siete días corridos (hábiles y no hábiles) para reservar la unidad. Luego de la reserva, debe formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en una sucursal.





Los modelos del Programa Mi Moto





Se ofrecen un total de 39 motos, ordenadas a continuación desde la más barata hasta la más costosa del plan.





Mondial LD 110 Max RT: $ 88.990





Corven Mirage Base: $ 89.990





Keller Classic 110: $ 90.538





Okinoi OKN 110: $ 90.904





Corven Energy 110 R2: $ 90.990





Motomel Blitz Base: $ 91.000





Gilera Smash VSTD 110: $ 91.500





Gilera Smash Full: $ 96.500





Keller Crono Classic F 110: $ 97.499





Mondial LD 110 Max AD: $ 97.990





Zanella ZB 110 LT: $ 99.990





Guerrero G 110 Econo: $ 100.890





Corven Energy Full: $ 100.990





Gilera Smash X 125: $ 110.250





Guerrero G 110 Full: $ 110.510





Zanella ZB 110 RT: $ 111.990





Keller Stratus 150: $ 124.283





Corven Hunter 150: $ 128.990





Motomel S2 Base: $ 129.000





Mondial New RD 150 RT: $ 129.990

Zanella Sapucai: $ 135.990





Zanella RX 150 Z7: $ 135.990





Honda Wave 110 S: $ 138.200





Keller Stratus Full 150: $ 147.810





Zanella RX Z7 150 F: $ 149.990





Keeway RK 150: $ 152.900





Bajaj Boxer 150: $ 156.990





Keller Miracle: $ 160.034





Okinoi Roma 125: $ 164.363





Motomel Skua 150: $ 165.900





Zanella Patagonian Eagle 150 ST: $ 165.990





Corven Triax 150: $ 166.990





Mondial TD 150: $ 174.990





Zanella ZT 150: $ 182.990





Bajaj Boxer AT: $ 185.990





Mondial MD 150: $ 190.990





Corven Expert 150: $ 190.990





Zanella Styler 150 RS: $ 192.990





Gilera SG 150 Piccola: $ 198.000