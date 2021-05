https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 14.05.2021

12:33

Criticó al gobierno kirchnerista Jorge Rial confirmó que va a Miami a vacunarse contra el Covid

Jorge Rial sorprendió este viernes al confirmar a través de sus redes sociales que viajará a Estados Unidos para vacunarse contra el Covid-19.

El conductor televisivo se mostró ofuscado contra el gobierno por la demora en el plan de vacunación. “Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia”, dijo.

Y agregó: “Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”.

Los dichos de Rial sorprenden porque no hace mucho era uno de las figuras de la TV que estaba a favor de este gobierno. Pero al parecer, se cansó. “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia”, expresó.

“Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuide como pidieron. Me anote como pidieron. Espere cómo me pidieron”, manifestó.

“Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, argumentó.