Línea directa y llegan cartas

Con la misma vara para todos

ALBERTO AGUIAR

"Leyendo El Litoral de hace unos días, veo que ante el reclamo de la vecinal 7 Jefes, por inseguridad, falta de alumbrado, etc., la Municipalidad contesta que está trabajando con el 50 % de sus empleados, atento al tema de la pandemia. Soy privado y les digo que TODOS, sin excepción, trabajamos al 100 %. Las empresas que recogen la basura, las ramas; la UTA; cualquier empresa metalúrgica, Pymes, si bien tienen sus problemas, trabajan. Entonces ¿por qué tamaña desigualdad?, que lo expliquen los jueces laborales, por ejemplo. Y los que pagamos impuestos tenemos que esperar que los señores municipales, o del Registro Civil, o cualquier organismo público vuelvan a trabajar. Hay un claro abuso con el tema de la pandemia. Aprovechan para no trabajar y ser todos ñoquis. Yo creo que muchos deben crearse patologías para no trabajar. Así estamos...".

Una medida más tajante

ROSA COSTÁBILE DE B° MAYORAZ

"Vivo cerca de un club y allí todos los sábados y domingos hay fiesta y ninguno se anima a denunciar. También hay fiestas en casas particulares, por cumpleaños y la gente, los vecinos ven y no denuncian. Tampoco actúa la policía. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar con este maldito virus? ¿Qué hace el gobernador? Yo debí dejar de trabajar porque mi patrona no me lo permite, ¿pero sí se pueden hacer fiestas? ¿Y los colectivos que van repletos? ¿Por qué el gobernador no hace un parate de 15 días? Sé que todos tenemos que trabajar porque estamos en la miseria, pero este virus lo está invadiendo todo. Ya no hay camas".

Llegan cartas

Agua, derecho, negocio y salud

HUGO LUIS BONOMO

Un funcionario dijo que hay dos tipos de intervenciones necesarias; primero, el control de fugas, ya que el 40% de la producción se pierde. Segundo; las obras. Y, respecto a las obras, dijo: se ejecutará una nueva toma, y una ampliación de la planta potabilizadora. Una inversión de 70 millones de dólares.

Hace un tiempo decíamos: ¿Cuántos millones de litros de agua se van en pérdidas, mangueras abiertas mientras se lavan autos, piletas de natación y otros usos inconscientes del agua potable?

La inversión en medidores de consumos, exige un presupuesto seguramente menor, que luego es recuperada porque se le cobra al usuario. De esa forma se reduciría notablemente el consumo de agua, se establecería un pago justo, acorde al uso, y, es probable, no sería necesario ampliar la planta.

Hoy, al escuchar, nuevamente, hablar de miles de millones para una nueva planta, actualizamos consultas con especialistas, que nos dijeron que las instalaciones y los costos en productos químicos necesarios para potabilizar el agua, está en relación directa con la pureza del agua que se toma del río. En este caso del río Santa Fe, aguas abajo del Club de Regatas, en donde funciona una toma provisoria -desde hace más de 30 años- y en la que el agua que se extrae, según informes de la DIPOS del año 1995, duplica y triplica los coliformes totales y fecales del agua del río Colastiné, sin contar la contaminación química, proveniente de la zona de quintas al Norte de la laguna Setúbal. Y este informe tiene más de 30 años, imaginen hoy; con el crecimiento demográfico y el auge de los agroquímicos.

En este aspecto, la ley 10360, desde hace muchos años, dispone: Declárase de interés prioritario la rehabilitación del acueducto Colastiné – Santa Fe con el fin de obtener agua cruda, libre de contaminación extrema para la ciudad de Santa Fe.

Todo esto es avalado, desde hace mucho tiempo, por científicos e investigadores de la UNL y el CONICET.

Es indudable que se debe tomar agua del río Colastiné; tal como lo determinó en su oportunidad Aguas Sanitarias de la Nación y solicitó al Dr. Binner, el ingeniero Hammerly, ex director del ENRESS.

Mientras más sucia es el agua que se toma, más cloro se debe agregar y con el agua del río Colastiné se reducirían los costos y, fundamentalmente, se protegería la salud de la población, informado por numerosos científicos y avalada por el Consejo para la Calidad del Medio Ambiente de los EE.UU., que demostró que el riesgo de cáncer entre quienes beben agua clorada es un 93% más alto que entre aquellos cuya agua no contiene cloro. Por todo esto nos preguntamos: si se evita una gran inversión, si se ahorra mucho dinero en productos químicos y, fundamentalmente, se protege la salud de la población: ¿cuál es el motivo por el que no se toma agua del río Colastiné?