https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 15.05.2021 - Última actualización - 4:13

4:09

Mammones

Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, dijo que "no iría al programa de Mirtha" ni por un millón de dólares

El cantante fue tajante ante la pregunta de Jay Mammón. “No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar” se justificó.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Mammones Adrián Barilari, vocalista de Rata Blanca, dijo que "no iría al programa de Mirtha" ni por un millón de dólares El cantante fue tajante ante la pregunta de Jay Mammón. “No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar” se justificó. El cantante fue tajante ante la pregunta de Jay Mammón. “No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar” se justificó.

El vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari pasó por Los Mammones, repasó su camino, y en medio de la entrevista, fue contundente ante una pregunta sobre Mirtha Legrand. “¿Irías a cantar al cumpleaños de Mirtha Legrand?”, le preguntó Jey Mammon en su habitual ping pong de preguntas inconexas. La respuesta de Barilari fue tajante: “No, y directamente no iría al programa de Mirtha”. La sorpresa divirtió al conductor, que lo quiso picantear: “Hay un palo verde, un millón de dólares”, pero ni así. “No iría porque no se hace lo que yo sé hacer, que es cantar. Yo acá vengo porque con vos vamos a cantar”, se excusó como pudo el cantante frunciendo el ceño. La respuesta tan terminante dio pie a que se barajaran opciones: “Es que ahora sí, cuando va un músico Juana los hace cantar. Además, no está Mirtha, así que tenés todo a tu favor”, le aclaró Jey entre risas. Pero nada: “No, no iría, soy caprichoso”. El juego siguió y otra pregunta planteó una nueva disyuntiva: “¿Hacer el amor sin medias o ir a almorzar con Mirtha?”. ¿Y qué contestó el invitado? Por supuesto: “Hacer el amor sin medias”. Sobre el final del cuestionario, y consciente de lo que había provocado, Adrián Barilari quiso poner paños fríos y cerró con una declaración de ironía explícita: “Mirá que no dije que no la quiero, es más: la admiro por su edad y por cómo está. Un saludo a Mirtha. ¡Cómo la quiero a Mirtha!”.

El Litoral en en

Temas: