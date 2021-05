Al menos diez muertos y cientos de heridos tras el impacto de dos tornados en China

Dos tornados arrasaron las ciudades de Wuhan y una ciudad en la provincia oriental de Jiangsu en China, matando a al menos diez personas e hiriendo a cientos, además destruyeron casas y propiedades, informaron este sábado medios locales.

Se informó que seis personas murieron en Wuhan, en la provincia de Hubei, con 218 heridos después de que el tornado del viernes arrasara el distrito de Caidian a las 8:39 de la noche,dañando sitios de construcción, derribando 27 casas y rompiendo varios árboles.

Al menos 130 casas resultaron dañadas. Unos 90 minutos antes del tornado de Wuhan, otro tornado azotó la ciudad oriental de Shengze, a unos 400 kilómetros (250 millas) al este en la provincia de Jiangsu.

Las autoridades dijeron que al menos cuatro personas murieron, una está desaparecida y 21 resultaron heridas. Los fuertes vientos dañaron las instalaciones eléctricas y varios edificios de una fábrica, dijeron funcionarios locales.

La provincia china de Jiangsu suele sufrir tornados a finales de la primavera y principios del verano.

The tornadic supercell mentioned before moved into Shanghai recently and produced a #tornado. pic.twitter.com/L8WnGh8qUy