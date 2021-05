Acuchilló a dos jóvenes, casi muere en una balacera y ahora quedó en prisión preventiva

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Pasó más de 5 meses internado luego de recibir dos disparos en la cabeza y uno en el abdomen, y tras su recuperación quedará preso por el intento de asesinato de dos muchachos. La defensa insistió en la domiciliaria, que fue rechazada por la jueza.

Apuñaló a dos jóvenes en barrio La Flores 2 y logró permanecer prófugo durante más de un mes, hasta que fue víctima de una balacera que lo dejó al borde de la muerte. Así fue como la Justicia logró dar con Kevin Gainza, de 22 años, quien quedó en prisión preventiva este viernes tras permanecer internado durante 5 meses.

El fiscal Andrés Marchi está a cargo de la causa que tiene como víctimas a dos muchachos de 21 años, primos entre sí, quienes fueron agredidos por Gainza el 9 de octubre de 2020. Oportunamente se libró una orden de captura para el señalado, pero las autoridades no lograron dar con él hasta el mes siguiente, cuando ingresó al Hospital Cullen con dos disparos en la cabeza y un tercero en el abdomen.

Las lesiones sufridas por Kevin Jorge Nahuel Gainza revestían tal gravedad que permaneció inconsciente hasta diciembre. Fue entonces que se realizó la atribución delictiva, en la que la fiscalía le endilgó la autoría de la doble tentativa de homicidio. El imputado debió permanecer internado en pos de su recuperación, tras la cual fue evaluado por la Junta de Salud Mental y trasladado a los tribunales santafesinos, donde la jueza Susana Luna resolvió que permanezca en prisión preventiva.

"¡Me chuzó!"

Eran alrededor de las 20 del viernes 9 de octubre del año pasado, cuando las víctimas estaban en la intersección de calle Estrada y Pasaje Público. Gainza apareció allí acompañado por otros dos muchachos, de los cuales sólo uno ha podido ser identificado, e increpó a los dos primos.

Cuando notaron el estado de alteración de Gainza, los dos jóvenes se le acercaron para intentar apaciguar, pero el ahora imputado terminó golpeando a uno de ellos, que se defendió. Así comenzó el altercado, el otro chico intentó ayudar a su primo y fue entonces que Gainza sacó de entre sus ropas un cuchillo con el que apuñaló a ambas víctimas y se dio rápidamente a la fuga, según la hipótesis de la fiscalía.

Cuando la policía llegó al lugar, alertada por los vecinos de la zona, se les acercó un joven con una herida en las costillas que gritaba "¡Me chuzó! ¡Me chuzó!". Detrás suyo, su primo se tapaba con ambas manos el puntazo que había recibido en el abdomen.

Uno de ellos no sufrió consecuencias importantes, ya que las lesiones resultaron leves, pero el otro corrió peligro de muerte y terminó conectado a un equipo de asistencia mecánica respiratoria. La puñalada le perforó el colon y causó una serie de complicaciones, pero afortunadamente logró recuperarse.

Domiciliaria

Gainza fue identificado como la víctima de otro hecho violento, acontecido la madrugada del viernes 20 de noviembre de 2020. Dos masculinos a bordo de una motocicleta lo emboscaron sobre Regimiento 12 de Infantería al 4300 y dispararon varias veces en su contra. Dos proyectiles le dieron en el cráneo, mientras que otro lo hirió en la zona del abdomen. Fue así como las autoridades lograron dar con él.

Permaneció internado durante meses, hasta que este viernes fue trasladado desde el Hospital Sayago hasta tribunales, donde el fiscal Marchi solicitó a la jueza Susana Luna que dispusiera la prisión preventiva. Ya en buen estado de salud, a excepción de la anemia, Gainza participó de la audiencia, en la que fue representado legalmente por la defensora pública Virginia Balanda.

La abogada no sólo rechazó la pretensión fiscal, proponiendo una serie de medidas alternativas, sino que también solicitó -subsidiariamente- la morigeración de la prisión preventiva a domiciliaria.

Sin embargo, la jueza Susana Luna consideró que los argumentos de la defensa no eran lo suficientemente "sólidos" y que no se logró acreditar que el imputado no recibiría el cuidado necesario en la órbita del Servicio Penitenciario (razón por la que pretendía la domiciliaria). Aún así, recomendó que sea trasladado a un lugar adecuado en donde deberá recibir la atención médica que necesite.

En cuanto a la existencia del dolo homicida, que también fue discutida por la defensora, la Dra. Luna entendió que "el dolo estuvo presente desde el momento que el imputado fue a buscar pelea provisto de un elemento idóneo y suficiente para terminar con la vida de las personas, y que no dudó en utilizarlo". Así, una vez que Gainza reciba el alta médico quedará bajo la órbita del Servicio Penitenciario.