Si no se rompe el "mata-mata", hay dos "arqueros-maravilla"

En un arco, el de Colón, "Cachorro" Burián; en el de enfrente, o sea Talleres, un hijo sabalero: Marcos Díaz. Los porcentajes de tapadas de los dos, a la hora de una posible definición desde el punto penal, son obscenos: 23 y 21.5 respectivamente.

Cada uno, con su estilo, tiene el Manual del Penal Atajado: la receta, el antídoto, el brebaje mágico para sanar. La postal del "Cachorro" Burián, el héroe con guantes del Sabalero, es ciento por ciento brasilera: si bien le fue muy bien varias veces, esa foto con los brazos abiertos en Modo Cristo Redentor quedó en la retina de los sabaleros contra el Mineiro por la Copa Sudamericana. No sólo atajó uno, atajó dos y boleto a la final. La de Marcos Díaz, sin dudas, en la Copa Argentina, con un Huracán de Edu Domínguez jugador: desde el histórico Huracán de Menotti '73 que no explotaba Parque Patricios: el arquero formado en Colón "se convirtió en héroe" en Modo Vaticinio Mascherano en la tanda de penales del Mundial.

Marcos fue campeón de la Copa Argentina y cortó con una racha de 41 años sin títulos. Uno de los motivos de la consagración del equipo se debió a su capacidad para superar instancias por penales. En ese 2014, Díaz se destacó en las definiciones contra Banfield y Estudiantes de La Plata (atajó tres remates), y también en la final ante Rosario Central donde desvió dos.

Si el "mata-mata" no se rompe durante los 90 minutos en el Cementerio de los Elefantes, la definición de llave de cuartos de final de la Copa de la Liga irá a la tanda de los penales entre Colón y Talleres, donde tanto "Cachorro" Burián como Marcos Díaz siente que son Gardel, Lepera y todas las guitarras juntas. A lo lejos, los dos espían San Juan para semifinales y ni qué hablar con la famosa "Madre de todas las Finales" en Santiago del Estero.

El hipotético juego previo habla, de un lado y del otro, de partido "largo", más en ritmo ajedrez que fútbol. El ADN del Colón del "Barba" no es salir a presionar ni atropellar a nadie, muchas veces el equipo de Eduardo Domínguez va desgastando y gana en las tarjetas, por más que cuando conecta nocaut se le simplifica todo.

Enfrente, el "cansado" Talleres no parece tener ningún tipo de nafta para salir a quemar naves, por más que el "Cacique" Alexander Medina decidió "poner todo" esta noche en La Catedral del Sur. En principio, ese "todo" incluiría el fiel tobillo colombiano de Diego Valoyes, que será exigido, probado y ¿arriesgado? unos minutos antes de las nueve de la noche en la ciudad de Garay.

Así las cosas, esa frase de moda en el fútbol criollo cobra visibilidad y valor: "Son partidos que se definen por detalles". Sin ir más lejos, un detalle positivo lo puso 1-0 en e derby: Delgado entrando por atrás, picando de lejos. Pero un detalle negativo, con un volante ofensivo queriendo dar una mano para defender (?), lo puso 1 a 1 con el error grosero de Alexis Castro. Es posible que, esos "detalles", esta noche coticen en bolsa aún siendo sábado.

Si el "mata-mata" no se rompe, verán acción los dos "arqueros-maravilla" del cruce sabalero/tallarines: Leonardo "Cachorro" Burián y, casualmente, el ex sabalero Marcos Díaz. Los dos, con porcentajes altísimos de intuición, voladas, estiradas, tapadas si es que el juez Mastrángelo debe contar hoy los doce pasos en el Cementerio de los Elefantes.

Lo que no marca la completísima estadística del colega Silvio Maverino para "El Gráfico" es un dato propio que chequeó El Litoral hace unos meses con la exclusiva a Burián con sus amigos Héctor y Hernán Bar:

"¿"Cachorro" te animarías a patear un penal en una definición?", consultó el diario de Santa Fe al uruguayo.

-"Noo, demasiado problemas tengo con las manos como para andar pateando", respondió el golero charrúa.

En alguna ocasión, el ex sabalero y hoy en Talleres, Marcos Díaz, tomó la decisión de patear penales. En el caso de "Cachorro", al menos por ahora y en Colón, está negado. Prefiere, Leonardo Burián, curar todos los males con la imposición de manos.

