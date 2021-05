Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.05.2021

Fiestas familiares

UN LECTOR

"Quiero denunciar que el fin de semana del principio de mayo, en la ciudad de Malabrigo, se llevó a cabo una fiesta familiar en un domicilio particular, en el casco céntrico de la ciudad, a la vista de todo el mundo, con total impunidad. Una fiesta privada, familiar, a la que acudieron más de 100 personas y que duró más de 15 horas. Esto se hizo con la complicidad, con la mirada distraída, de la policía y del gobierno municipal; inclusive en la fiesta había hijos de empleados municipales. Solicito, ante la gravedad pandémica que está viviendo toda la provincia, que el gobierno provincial haga una instrucción administrativa respecto de este problema y aplique las sanciones que correspondan. Es una barbaridad que se lleven a cabo este tipo de prácticas, con total desparpajo, a la vista de todos los contribuyentes que están en sus viviendas y hogares haciendo el mayor esfuerzo por cuidarse".

****

El maná no caerá del cielo

CLELIA DE B° CONSTITUYENTES

"Yo me pregunto si solo pensamos en ayudar a los pobres, y vemos que cada día hay más pobres... Cuando todos seamos pobres ¿qué pasará? ¿Solo esperaremos el maná del cielo? Por favor, una respuesta".

****

El agua como commodity

SUSANA

"Dicen que en el futuro las guerras no se harán ni por petróleo, ni por minerales, ni por otras razones, sino por el agua dulce. Es que el agua comenzó a cotizar el pasado 14 de diciembre en el mercado de materias primas de Wall Street como un commodity más, como el petróleo, el oro, o los granos, debido no solo a su importancia estratégica, sino a su escasez en el planeta. Una noticia que pasó casi desapercibida para el público común, pero no para los expertos. Seguramente, se viene una escasez mayúscula que nadie ha advertido. Los santafesinos el año 2020 experimentamos una bajante prolongadísima de la laguna y aún no ha vuelvo a su nivel habitual, por el contrario, nuevamente está descendiendo. ¿Será ésta una advertencia inclusive para nosotros de lo que puede suceder con el agua? Hace ya años que varias veces las cataratas del Iguazú se quedaron sin agua. ¿Serán avisos que deberíamos tener en cuenta? Me gustaría que este prestigioso diario hablara sobre el tema".