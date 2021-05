El ataque israelí en Gaza destruyó oficinas de las agencias de prensa AP y Al Jazeera

El ejército israelí bombardeó este sábado (15.05.2021) un edificio en la Franja de Gaza, en el que se encontraban las oficinas de la televisora catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP).

Latest updates: May 15 Israel’s bombardment in #Gaza continued for a fifth consecutive day, with Israeli air raids hitting a refugee camp where several Palestinians, including children, were killed. Follow this thread for the latest https://t.co/YLmYJKYCer ⤵ pic.twitter.com/3tBYTpyEnQ

Según la AP, las autoridades militares de Israel ordenaron la evacuación del edificio una hora antes del ataque, tras alertar que "sería tomado como blanco". Un video de Al Jazeera muestra como el inmueble se viene abajo tras ser alcanzado por varios misiles.

La cadena de televisión Al-Jazeera confirmó en Twitter que sus oficinas estaban en este edificio y transmitió en directo las imágenes que muestran cómo la torre de 12 pisos se venía abajo y quedaba reducida a una montaña de escombros.

Las fuerzas armadas isralíes confirmaron que sus cazabombarderos "atacaron un edificio que albergaba objetivos militares, pertenecientes a la inteligencia militar de la organización terrorista Hamás". Según el comunicado, Hamás "se esconde y utiliza como escudos humanos" a los medios de comunicación que estaban en el edificio.

Desde el lunes, Gaza es blanco de los bombardeos israelíes y desde la Franja se han disparado mas de 2.000 cohetes en dirección a Israel, la mitad de ellos interceptados por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro.

The owner of a Gaza high-rise housing the AP and other media outlets says he has received a call from the Israeli military that the building would be targeted. The man said he was told to make sure all residents have evacuated. https://t.co/QyRtPSPtlf