Leeds goleó y se ilusiona con entrar a la Europa League

El Leeds United, que conduce Marcelo Bielsa, goleó hoy al Burnley por 4 a 0 y se ilusiona con poder clasificar a una competición europea.

Es que con este triunfo, el conjunto del "Loco" quedó a tres puntos de poder entrar a la próxima Europa League, cuando faltan dos fechas para el final de la Premier League.

💬 Marcelo: "The goals are all beautiful" pic.twitter.com/IJA2uyFzRb