Moto GP: el francés Quartararo consiguió su cuarta pole de la temporada

Al igual que al año pasado, el local Fabio Quartararo, con Yamaha, se quedó hoy con la "pole position" en la clasificación del MotoGP en el histórico circuito de Le Mans, cuarta para su cosecha en lo que va del año, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Mundial.

El último paso ante el control de la carrera del circuito "Bugatti" fue suficiente para que Quartararo lograra establecer una nueva "pole": la cuarta de 2021, 13ra. personal y segunda consecutiva en el Gran Premio de Francia, su país.

