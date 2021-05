Jaguares XV, el campeón esperado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 15.05.2021 - Última actualización - 20:27

Pese a que el rendimiento distó de ser el ideal, batió por tercera vez a Peñarol y se consagró en la edición primigenia del certamen que contó con seis franquicias del continente.

Como era dable esperar, la primera edición de la Superliga Americana de Rugby concluyó con la consagración de Jaguares XV, producto del triunfo alcanzado en la definición ante Peñarol Rugby, por 36 a 28, en la burbuja de la capital uruguaya, que sirvió de óptimo escenario para la segunda ronda y las instancias definitorias del certamen.

Para acceder al duodécimo triunfo consecutivo, la franquicia argentina debió batallar a destajo desde la etapa inicial, ante un elenco uruguayo que esta vez no solo tuvo una sólida estructura defensiva, sino que además fue eficiente en el control y la utilización de la pelota.

Ante esto, los argentinos lucieron pacientes y ordenados, limitándose a intentar aprovechar cada una de las situaciones factibles que dispusieron. De ese modo llegaron las dos conquistas que establecieron el 12 a 3 del parcial a su favor.

En el complemento, Jaguares XV pareció imponer condiciones en el tramo inicial, pese a los altibajos en su rendimiento; pero con enorme convicción y fortaleza, Peñarol volvió a meterse en la discusión, lo que se mantendría hasta el mismísimo epílogo.

Obviamente, más allá de haber estado por debajo de lo esperado, el saldo es positivo, fundamentalmente porque se pudo dar rodaje internacional (por más modesto que resulte), a un grupo importante de jugadores, que en su gran mayoría, están transitando sus primeros pasos en estas lides.

Síntesis

Cancha: Estadio Charrúa de Montevideo

Referee: Damián Schneider (Rosario).

Jaguares XV: Federico Wegrzyn, Martín Vaca y Juan Pablo Zeiss; Federico Gutiérrez y Franco Molina; Lautaro Bavaro, Juan Martín González y Francisco Gorrissen; Felipe Ezcurra (capitán) y Tomás Albornoz; Tomás Cubilla, Juan Pablo Castro, Agustín Segura, Sebastián Cancelliere y Juan Bautista Daireaux

Suplentes: Ignacio Ruiz, Francisco Minervino, Joel Sclavi, Tomás Bernasconi, Joaquín Oviedo, Teo Castiglioni, Martín Elías y 23. Gerónimo Prisciantelli Head Coach: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Peñarol Rugby: Juan Echeverría, Guillermo Pujadas y Diego Arbelo; Felipe Aliaga y Nahuel Milán; Manuel Ardao, Santiago Civetta y Conrado Roura; Manuel Nogués y Martín Roger; Nicolás Freitas, Andrés Vilaseca, Tomás Inciarte, Juan Manuel Alonso y Baltazar Amaya.

Suplentes: Facundo Gattas, Facundo Pompino, Matías Benítez, Eric Dosantos, Marcos Chamyan, Carlos Deus, Felipe Arcos Pérez y José Iruleguy. Head Coach: Pablo Bouza.

Primer tiempo: 20', penal de Roger (P); 23, try de Cubilla (J); 31, try de Daireaux y goal de Albornoz (J).

Segundo tiempo: 2 y 35, penales de Roger (P); 10, try de Cubilla (J); 13,, try de Segura (J); 17, try de Amaya y goal de Roger (P); 24, try de Vilaseca y goal de Roger (P); 31, try-penal (J); 38, try de Cubilla y goal de Albornoz (J); 40, try de Gattas (P).