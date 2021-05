"Pensé que Pulga pateaba con el saltito, siempre es crack"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al de Simoca le tocó patear el penal decisivo y desató la gran fiesta en el Cementerio de los Elefantes. "Sabía que lo iba a hacer, lo que no sabía era cómo iba a patear", dijo su agente FIFA.

"La verdad que veníamos mal en el verano, cortados, con poco diálogo. Hasta que me llamó Horacio Darrás y se alinearon todos los planetas. Agarré el auto y volé desde Rosario a Santa Fe, me comí todos los radares...(risas). Me junté con los tres vicepresidentes, sin Vignatti. Arreglamos todo rápido, de frente, nos dijimos las cosas. Ese llamado de Horacio fue determinante", recuerda feliz el rosarino Roberto San Juan, agente FIFA de Luis Miguel Rodríguez, Bruno Bianchi, "Fatu" Broun, Alan Ruiz, entre varios.

Desde la tranquilidad de su casa, hincha fanático de Rosario Central, el cada vez más importante Roberto San Juan dialogó con El Litoral, luego que su representado (o sea el "Pulga") desatara el carnaval en modo pandemia con el último penal contra Marcos Díaz.

- "Los equipos como Colón de Santa Fe que son capaces de sostenerse en partido, siendo ampliamente superados como pasó con Talleres, están destinados a grandes cosas. Tienen el destino marcado".



- "O sea, es el destino de los equipos que ganan algo, salen campeones".



- "El aspecto mental de este grupo es la clave y Eduardo es determinante como entrenador. Es trabajador, le come la cabeza a los jugadores en el día a día en la semana. Lo se porque tengo a Pulga y Bruno; ellos me cuentan lo bien que trabaja Eduardo. Tanto los titulares como los suplentes están muy bien".



- "La seguridad de Pulga par ir a patear fue terrible, pensaba que lo iba a hacer, no sabía el cómo".



- "Yo sospechaba que lo pateaba a esa punta de Marcos Díaz, pero esperaba el saltito, como siempre. Es una fiera Pulga, mente ganadora siempre. Asumió la responsabilidad como lo que es...un crack en Colón y en todo el fútbol argentino que lo aplaude de pie"