En la última semana el grupo terrorista Hamas lanzó 3.000 cohetes contra Israel

Domingo 16.05.2021 - Última actualización - 13:01

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la dramática cifra de proyectiles disparados desde la Franja de Gaza.

Israel se enfrenta al lanzamiento de cohetes contra su territorio más intenso de su historia, en el marco del nuevo conflicto con el movimiento Hamás en el enclave palestino de Gaza, indicó el domingo el ejército israelí.

Desde el 10 de mayo, los grupos armados de Gaza dispararon 3.000 cohetes hacia Israel, superando el ritmo de disparos durante una escalada en 2019 y durante la guerra de 2006 contra el Hezbollah libanés, reveló el general Ori Gordin en un encuentro con periodistas.“Hamas ha estado llevando a cabo un ataque muy intenso en términos de ritmo de fuego”, dijo Gordin.

De hecho, sólo en la noche de ayer, 120 cohetes fueron disparados desde Gaza. Las sirenas sonaran en prácticamente todo el país, en especial en el sur y en el Centro.

Los funcionarios israelíes confirmaron que 10 civiles murieron por los ataques de Hamas esta semana y, además, explicaron que el escudo antimisiles conocido como Cúpula de Hierro logró interceptar más del 90% de esos lanzamientos. “Sabemos que sus cohetes tienen mayor alcance y cabezas más grandes pero no mejoraron su calidad porque tienen una gran cantidad de lanzamientos fallidos”, explicó Conricus que también adelantó que los operativos contra Hamas no se detendrán hasta que no cesen los lanzamientos de cohetes.

El vocero de la Cancillería, Lior Haiat, detalló que además de detener los ataques con cohetes, Israel sólo cancelará sus operaciones una vez que haya destruido los objetivos de infraestructura del grupo terrorista en la Franja de Gaza que posibilitan la fabricación de esos cohetes. “Si no estaríamos como antes de que comenzara todo esto, no podemos volver a estar en esta situación”, aseguró.

Hasta el momento, Un total de 181 palestinos murieron en los ataques del ejército israelí, según el último balance palestino.

Aunque las partes en conflicto han hecho hasta ahora oídos sordos a los llamamientos internacionales para el cese de las hostilidades, las conversaciones diplomáticas se intensifican con una reunión virtual del Consejo de Seguridad prevista para las 14H00 GMT.

Por su parte, el alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano Hady Amr tiene previsto reunirse este domingo con dirigentes israelíes en Jerusalén y con responsables palestinos en Cisjordania ocupada.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea llevarán a cabo el martes una videoconferencia de urgencia, tras “el número inaceptable de víctimas civiles”, en palabras de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea en Twitter. Y el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, pidió este domingo el cese de la violencia, en esta situación “altamente explosiva”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha considerado este domingo como “justos y morales” las operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre la Franja de Gaza y ha manifestado su intención de continuar respondiendo “enérgicamente” a los lanzamientos de cohetes por parte de los grupos terroristas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) sobre su país.

En una declaración televisada, Netanyahu ha considerado que la escala de tensión entre palestinos e israelíes ha comenzado cuando Hamas disparó cohetes contra Jerusalén este lunes por la noche en “un ataque totalmente no provocado”, según recoge ‘The Times of Israel’.