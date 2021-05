https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 9:12

9:10

Los 4 arqueros tienen coronavirus

Insólito: si Conmebol no acepta el pedido de River, Enzo Pérez o Casco podrían atajar en la Copa Libertadores

El Millonario hizo un pedido excepcional para poder sumar un arquero a la lista de buena fe. Si Conmebol no acepta, deberá atajar un jugador de campo.

Enzo Pérez es uno de los candidatos para atajar en el Millo. Crédito: Gentileza



Enzo Pérez es uno de los candidatos para atajar en el Millo. Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Los 4 arqueros tienen coronavirus Insólito: si Conmebol no acepta el pedido de River, Enzo Pérez o Casco podrían atajar en la Copa Libertadores El Millonario hizo un pedido excepcional para poder sumar un arquero a la lista de buena fe. Si Conmebol no acepta, deberá atajar un jugador de campo. El Millonario hizo un pedido excepcional para poder sumar un arquero a la lista de buena fe. Si Conmebol no acepta, deberá atajar un jugador de campo.

Un hecho insólito podría darse el próximo miércoles en la Copa Libertadores, en el partido entre River e Independiente de Santa Fe (Colombia). Los 4 arquero que Gallardo anotó en la lista de buena fe de la copa dieron positivo de coronavirus y no podrían estar presentes el miércoles y el reglamento no permite realizar cambios en la lista cuando se está disputando la zona de grupos. Al respecto, previo al comienzo del torneo, Conmebol analizó este tipo de situaciones en el contexto de la pandemia y permitió ampliar el cupo de jugadores a 50 y River optó por realizar una lista de solo 32 futbolistas. En este contexto, River tiene en su lista a 4 arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Todos tienen Covid-19 y en el clásico este domingo atajó el joven “Leo” Díaz. El pedido de los de Gallardo será para que permitan que dicho arquero se sume a la lista, aunque la aceptación del mismo no estaría acorde al reglamento. En caso de que Conmebol acepte, se marcaría jurisprudencia para otros pedidos, por lo que habrá que ver si la confederación decide hacer una excepción. En caso de ser rechazada la solicitud, River deberá utilizar un jugador de campo para que vaya al arco, algo que sería insólito. Milton Casco, Enzo Pérez y Montiel son los jugadores que suenan para ocupar el puesto de arquero. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en