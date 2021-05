https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 12:26

12:22

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Reconocimiento

MARIO PILO

"Hay momentos de solicitar y momentos de agradecer. Hoy quiero agradecer al diario El Litoral, por su permanente atención a los problemas y opiniones y debates ciudadanos, con gran amplitud de criterios, cosa muy difícil de encontrar en la prensa nacional, también agrietada por el gobierno K. Y recordar lo que quizás ya nadie recuerde, pues se han ido jubilando excelentes periodistas y amigos, como Pagés. En su momento, a pedido del señor Caputto escribí varias editoriales para El Litoral, cuando éste comenzó con sus ediciones matutinas. Gracias por 75 años de confianza y 50 de peregrinaje de ideas, ideales y cosmovisiones en ese medio. Y con la certeza de que mantendrán la información objetiva y la formación equilibrada de la opinión pública, en pro de un republicanismo que aún nos debemos".

****

Sondeo

PADRES Y FAMILIARES

"Somos familias preocupadas por la situación de nuestros hijos. Hemos decidido difundir este formulario de Google para realizar un sondeo de la situación real de los clubes y gimnasios. La idea es que, como familias participemos y pidamos la apertura de clubes y gimnasios para demostrar que estos lugares son seguros y podamos volver a los entrenamientos. Hay evidencia científica de sobra que respalda este tipo de actividades y no estamos de acuerdo con todas las decisiones que se están tomando desde el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. https://forms.gle/MY1iLcU9Lrnr92C86".

****

Merecemos ser el país que fuimos

ALFREDO SALOMÓN

"Resulta que ahora el FMI es el preferido y perseguido por este gobierno, cuando lo criticaron hasta el cansancio. Imagino a dónde va a ir a parar el posible préstamo. Mi imaginación me dice que a la plata la buscan desesperadamente para las campañas de las próximas elecciones. Alguien dijo: 'La vida es una constante elección' y a la luz de mi humilde experiencia, a este gobierno hay que pasarle la factura, porque este país merece otra cosa y no lo que ellos están dando. Debemos volver a ser la República Argentina, la que el mundo conoció admiró y respetó y no lo que hoy es en manos del peronismo kirchnerista retrógrado. Presiento que con las elecciones volveremos a ser una república de verdad".

****

Asfalto que no existe

MARÍA ZAPATA

"Vivo en calle San Martín al 7500, entre Javier de la Rosa y 12 de Infantería. Le digo al señor intendente Emilio Jatón, que hace alarde de que está pavimentando calles, arreglando barrios, mientras aquí, a 20 metros de la avenida A. del Valle pagamos impuestos por calle pavimentada y tenemos unos pozos que son unos cráteres. La tierra nos invade, los yuyos, la mugre de la plaza de la esquina, etc. ¡Que alguien investigue porque aquí debería haber asfalto! Nosotros no podemos seguir pagando por un servicio que no tenemos mientras el intendente se dedica a otros barrios, para juntar votos. Nosotros también lo votamos, lo apoyamos, entonces que nos cumpla. Le pido que visite este barrio. Es el tercer mensaje que hago. Aparte, la luz de la esquina de 12 de Infantería y San Martín no funciona. Es una boca de lobos. Sumado al basural que hay en la plaza. Deplorable. Reitero: pagamos impuestos carísimos. Aunque sea que nos tiren piedras en la calle".

****

Pandemia y políticos

DR. JUAN CARLOS DAVID

"La lectura del diario muestra a las claras el aumento de la gravedad del Covid en Santa Fe , en su gran parte motivada por políticos decidiendo sobre un problema de salud, ignorando los consejos y los indicadores de quienes tienen la capacidad para ello. Es delirante creer que la ausencia de escolaridad pueda traer tantas consecuencias que no sean reparables, cualquiera sea el tiempo de dicha ausencia. Lo que es irreparable es la muerte o las secuelas que esta enfermedad pueda provocar. También es lamentable la toma de decisiones, teniendo en cuenta problemas sectoriales, olvidando lo elemental que cualquier político debe saber: 'Se debe gobernar contribuyendo al bienestar general' y los problemas sectoriales deben ser solucionados con inteligencia y no haciendo correr riesgos al resto de la comunidad".