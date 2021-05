Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Benefician al conurbano bonaerense

MARIO ACEVEDO

"Mi padre tiene 93 años y está mendigando que se le aplique la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los santafesinos debemos saber que el 30 % de todas las vacunas que corresponden al interior del país se sacan y se derivan a Kicillof para el conurbano. Amén de las cantidades extraordinarias que le corresponden por la población que tiene. Nuestras autoridades permiten que se reste el 30 % de las vacunas, de 1° y 2° dosis, para beneficio del conurbano bonaerense".

Falta a la palabra empeñada

LECTORA ATENTA

"Leí que Mauricio Macri se vacunó en EE.UU. y hace críticas al gobierno nacional. No soy peronista, pero Macri dijo que él no se iba a vacunar hasta que el último argentino de riesgo, trabajador, etc. no estuviera vacunado. Sin embargo él, como se fue a EE.UU. se hizo vacunar allá. Macri volvió a faltar a su palabra, igual que con todas las promesas que hizo en la campaña electoral. A su vez, endeudó al país de una manera impresionante. Hay que decir también lo que es Macri".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"No se imagina uno a Platón y Aristóteles, más que con grandes togas de parlantes. Eran personas atentas y como las demás reían con sus amigos y cuando se han distraído, escribiendo sus leyes y su política, lo han hecho como jugando. Era esa la parte menos filosófica y menos seria de su vida. La más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente. Si han escrito de política, era como si trataran de arreglar un hospital de locos. Y si han aparentado hablar de ello era como de una gran cosa. Es que sabían que los locos, a quienes se dirigían, pensaban ser reyes y emperadores. Tenían en cuenta sus principios para moderar su locura. Lo menos mal que se podía hacer".

Llegan cartas

Cristo echó a los fariseos del templo

MARIO PILO

Las dietas y sueldos políticos en medio de una pandemia también económica con miles de desocupados, 50 % de pobreza, 15 % de indigencia, me llevan a la reflexión que en su momento hice en el Concejo Municipal de Santa Fe, al negar mi voto a un aumento de dieta. Quienes por una cierta filosofía de vida hemos decidido transitar un no fácil, camino con determinados conceptos en cuanto a la política, Nación Política consiguiente y la consecuencia de dichas acciones, reemplazando el servilismo por la idea esencial de servicio para el bien común, nos vemos permanentemente agobiados por la duda de si nuestras actitudes le hacen mal a esta democracia por la que hemos luchado. Creemos en ella sin claudicaciones, la respetamos porque amamos y porque solo en ella hemos vivido con dignidad, en función de una sola premisa: que por la libertad democrática se lucha, y buscarla de rodillas es humillarla.

Desearía que estas dudas me sean aclaradas por esa misma ciudadanía a la que me debo, por representarla y fundamentalmente por mis correligionarios, estando dispuestos desde ya a la más severa autocrítica, si en vez de ayudar he puesto piedras en el camino de la democracia, antes o ahora. Solo seguiré creyendo que si San Martín hubiese estado más preocupado por otorgar subsidios en Mendoza que por cruzar la Cordillera; si los hombres del Congreso de Tucumán hubiesen vacilado en trasladarse por falta de viáticos o partidas; en fin, si la democracia dependiera de intereses, no tendríamos la Argentina independiente que nos legaron y por necedad hemos vuelto a "dependizar". La política, desde la historia, o es servicio o no sirve y esto preocupa. La miopía de las democracias alienta el avance de las autocracias. Así como Cristo echó a los fariseos del templo, así también los demócratas debemos echar a estos nuevos fariseos del templo de la República.