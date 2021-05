https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 13:49

13:19

El secretario de Salud local propuso pensar medidas más restrictivas para que sea de impacto y que así se descomprima el sistema de salud.

Autoridades sanitarias Piden medidas más estrictas para restringir la circulación en Rosario El secretario de Salud local propuso pensar medidas más restrictivas para que sea de impacto y que así se descomprima el sistema de salud. El secretario de Salud local propuso pensar medidas más restrictivas para que sea de impacto y que así se descomprima el sistema de salud.

El sistema de salud en Rosario está en un momento crítico. Las autoridades sanitarias en su mayoría coinciden en que las restricciones no son suficientes. En una recorrida por esta ciudad se puede advertir gran circulación en las calles. Ayer, domingo, los espacios públicos como plazas y zonas cercanas al río Paraná se vieron repletos de gente. La mayoría con barbijo, pero algunas sin esa profilaxis. Como si nada pasase, miles de habitantes de la Cuna de la Bandera se lanzaron a disfrutar del domingo soleado. Algo que puede resultar peligroso en un contexto de hospitales y sanatorios con escasez de camas críticas.

Leonardo Caruana, secretario de Salud local, habló con El Litoral sobre la situación en los centros de salud, que reciben no sólo pacientes que viven en Rosario, sino de zonas aledañas. “Estamos transitando un camino muy difícil en el sentido que la atención y el sistema sanitario están al máximo de su capacidad de funcionamiento”, expresó Caruana. “Más allá de que se se incorporaron 15, 20 respiradores más, sabemos que la incorporación de un respirador no es enchufar un electrodoméstico y que empiece a funcionar. Significa toda una logística donde empieza a encontrar límites. La crisis llega a un impacto que en algunos momentos del día hay un 100 por ciento de ocupación de camas”, subrayó el secretario. El médico expresó: “Tratamos de proponer de nuevo un camino de diálogo, pero dejar de discutir rubro por rubro, revisar las restricciones que estamos haciendo hasta ahora. Nadie tiene una verdad absoluta sobre lo que se debería hacer, pero sí sabemos que disminuyendo la circulación disminuye la posibilidad de contagio. En vez de discutir un rubro versus otro, pensar posibilidades de mayor alcance para que sea de impacto más urgente y que descomprima el sistema de salud”.

Según números oficiales, el sistema sanitario público rosarino está en un 98% de ocupación de camas. “Son escasas las camas. Hay alguna posibilidad en una guardia, pero hoy todas las terapias en el sector público estaban ocupadas. En el sector privado había algo que era muy poco número”, señaló Caruana. “Hay pacientes que se están ventilando en las guardias generales y ya hay demoras con el SIES para acceder a las camas de terapia o a las guardias generales. La situación sanitaria de crisis no es de hoy, lunes, viene siendo en estos últimos días. Entramos en un momento de bajas temperaturas, de circulación de otros virus. Todo hace más complejo el escenario sanitario que seguramente si no tomamos otras decisiones, se va a seguir sosteniendo de esta forma”, agregó. “Hace un mes y medio veníamos con un 20 por ciento de ocupación covid y hoy tenemos un 42 por ciento”, señaló el secretario. Se esperan reuniones entre las autoridades locales y provinciales en las próximas horas de este lunes para evaluar si es necesario cambiar las medidas.

Por otra parte, el propio Miguel Cappiello, ex ministro de Salud de la Provincia, se expresó en Twitter a favor de un cese de actividades: “Sistema de Salud colapsado es necesario medidas restrictivas aunque duela necesitamos volver a fase 1 no me odien pero es necesario al menos diez días. Hoy en el día del Infectologo/a”.