https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 14:15

14:11

Ya lo había denunciado

Córdoba: en su cumple le quemaron el auto y sospecha del ex

La mujer señaló a quien fue su pareja: “siempre me amenazó con destruirme la vida”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Ya lo había denunciado Córdoba: en su cumple le quemaron el auto y sospecha del ex La mujer señaló a quien fue su pareja: “siempre me amenazó con destruirme la vida”. La mujer señaló a quien fue su pareja: “siempre me amenazó con destruirme la vida”.

Mientras festejaba su cumpleaños, su auto se prendió fuego y ella no piensa en otro responsable que su ex pareja, al que ya había denunciado en una decena de ocasiones por amenazas de distinto calibre, en barrio San Martín, en Córdoba.

Es la historia de Maribel, que este sábado vio cómo el fuego le aguaba la fiesta de cumple, cuando las llamas destruyeron su Fiat 147, en el interior de la cochera donde lo dejaba todas las noches, al volver de su trabajo.

Todavía en shock por la terrible situación, la mujer expresa sus sospechas de un incendio intencional y apunta hacia quien fue su pareja y dice “siempre me amenazó con destruirme la vida” comentó.

Sobre esta sospecha, Maribel contó que ya le hizo una decena de denuncias en sede policial, por distintos hechos de violencia y amenazas: “lo que me sorprende es que es justo el día de mi cumpleaños y sobretodo porque el auto ya tuvo varios atentados”, lamentó.

“Siempre le encuentro los espejitos dados vuelta y la otra vez le habían puesto azúcar en el motor, que por suerte me di cuenta rápido”, refirió.

Finalmente, insistió: “yo lo vinculo a mis denuncias porque siempre me amenazaron con que me iba a pasar algo, con que me iban a destruir el auto y que me iba a destruir la vida”, cerró.

El Litoral en en

Temas: