Preocupado por la inflación, Fernández asegura estar decidido a "atacar el tema"

El presidente dijo que los incrementos de los dos últimos meses es inexplicable.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que le "preocupa mucho" el aumento de precios de los últimos dos meses porque, dijo, es "inexplicable", y aseguró que volvió de la gira por Europa "decidido a atacar ese tema".

"Vengo decidido a atacar ese tema Me preocupa mucho porque es inexplicable, sinceramente no hay ninguna razón, más que el aumento del consumo, para explicar esos aumentos que se dieron en marzo y abril", analizó Fernández.

El mandatario señaló que observa una "puja distributiva sobre quién se queda con las ganancias" y afirmó que "algunos están apurando su ganancia y perjudicando mucho a la gente".

"Mi obligación es con los ciudadanos, los que viven de un sueldo, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados", aseguró.

Fernández dijo que "celebra" que Argentina "exporte carne" pero no que "hagan pagar a los argentinos el precio que le hacen pagar por la carne, y que les den una migaja de 8 mil toneladas de carne cuando acá se consumen 200 mil", reseñó.

"Los sindicatos están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones. Quiero que este año el salario real crezca, todos cerraron 5 puntos más que lo que proyectaba el presupuesto como inflación, y evidentemente la inflación se ha acelerado más", expresó el mandatario.

A ese respecto, sostuvo que "no han sido la causa de la mayor inflación ni la presión salarial ni el aumento de tarifas, que no existió tampoco, ni un aumento enorme y significativo de los combustibles; lo que ha pasado es que algunos han dicho 'aprovechemos el momento' y han ganado lo que no debían ganar", completó.

Tras afirmar que "celebra que ganen plata", el Presidente enfatizó que "lo que no celebra es que lo hagan a costa de los argentinos".

"Quiero que todos ganen pero quiero que nadie pierda", subrayó.

Gira y FMI

Por otro lado, el presidente hizo un balance "claramente positivo" de su gira por Europa, donde visitó distintos países para buscar apoyo en la renegociación de la deuda.

"Es un balance claramente positivo porque aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era pedirle a Europa que prestara particular atención a lo que estaba pasando en la negociación de Argentina con el FMI, la necesidad de que nos acompañe en aquellos que nos preocupa: tratar de buscar más tiempo en los plazos de pagos; eso va a demandar más tiempo pero insistimos en plantear y corregir", reseñó el mandatario.

Fernández sostuvo que propuso al FMI la necesidad de "revisar la sobretasa, que es una tasa adicional que pagan aquellos países que han excedido su cupo crediticio". "Eso es exactamente lo que le pasó a Argentina cuando tomó el crédito", sostuvo el jefe de Estado, y graficó que "como consecuencia de eso nosotros hoy, en vez de estar pagando un punto de interés, estamos pagando tres".

"En segundo lugar creo que ha sido muy productivo porque pudimos hablar de algunos temas bilaterales con muchos países como Portugal, y en algunos casos pudimos revisar un poco la situación latinoamericana", añadió.

El Presidente repasó además que hubo "tres encuentros adicionales que fueron muy productivos".

El primero, dijo, fue la cita con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, a quien le planteó que "los argentinos debíamos asumir el tema de la deuda con un compromiso tal que no le hagamos pagar más esfuerzos a una Argentina que ya hizo muchos esfuerzos y pagó demasiado con el desorden del Gobierno anterior y este tiempo de pandemia".

"Al poder explicárselo en detalle, y que el comentario provenga del presidente, la noté receptiva y comprensiva de los problemas que tenemos", dijo acerca de Georgieva y añadió: "Valoró mucho el esfuerzo que estamos haciendo con Europa".

Sobre el encuentro que mantuvo el viernes último con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, Alberto Fernández destacó que fue la "primera vez" que pudo hablar "cara a cara con un representante" del Gobierno de Joe Biden.

"No tenemos muchas diferencias porque nuestra decisión en ayudar a sostener el proceso de cambio climático para revertir los efectos nocivos que vemos es absolutamente igual a la de ellos", describió, y destacó también que dialogó con Kerry sobre la ley de Educación Medioambiental a nivel primario y secundario sancionada en los últimos días.

En tercer lugar, Fernández ponderó su reunión con el papa Francisco en el Vaticano al celebrar que el Sumo Pontífice "siempre escucha las posiciones" del Gobierno argentino.

"Con la amabilidad que siempre tiene para conmigo, agradecido porque me ayuda a pensar y reflexionar de otro modo con una mirada sumamente moral y que en los tiempos que vivimos, la economía debe revisar ese contenido moral que ha perdido con el correr de los años", evaluó Fernández.

Sobre el acuerdo con el FMI, Fernández aseguró que el objetivo es "ponerse de acuerdo" lo antes posible y expresó: "Muchos hacen la especulación sobre si es antes o después de las elecciones, pero no es eso".

"Acordar es necesario. El problema es cómo. lo que no puedo es que, por acordar con el Fondo, desatender algunos aspectos; quisiera que estos aspectos fueran tenidos en cuenta, no sólo por Argentina, sino porque lo que ha ocurrido con el mundo nos obliga a repensar cómo tiene que ser la economía en el futuro".

A la vez, afirmó que será "razonable" conseguir un acuerdo con el Club de París porque es una "deuda mucho menor que la que tenemos con el Fondo, aunque tenemos un vencimiento muy alto ahora".

"Creo que vamos a poder hablar con el Club de París y lograr esa espera que necesitamos. Si tenemos acuerdo con el Fondo, el acuerdo con el Club de París será casi inmediato", apostó Fernández.

Guzmán destacó el respaldo de líderes europeos

El ministro de Economía, Martín Guzmán, calificó de "valiosa" a la reciente gira europea encabezada por el presidente Alberto Fernández y ponderó el respaldo obtenido por la Argentina para la renegociación de su deuda.

"Volvemos de esta gira con firmes apoyos de los mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia, y avances en los entendimientos de que el mundo necesita transitar cambios", sostuvo.

El funcionario subrayó que esos cambios "no pueden esperar", porque son "muchos los que los necesitan".

En su cuenta de twitter, Guzmán destacó que la gira europea ayuda a la Argentina "a seguir construyendo los apoyos y consensos internacionales necesarios para resolver los problemas de endeudamiento a los que se llevó a nuestra Argentina".

"Las negociaciones internacionales que estamos transitando apuntan a sentar bases firmes para atacar los problemas de nuestra economía", aseguró.

Advirtió que "las deudas externas insostenibles dañan la producción, el empleo, la estabilidad cambiaria y la inflación, golpeando la vida de los hogares".

"Los pueblos del mundo debemos trabajar juntos. El multilateralismo es la vía. Pero es esencial construir un multilateralismo más ágil, que dé soluciones a problemáticas que deben ser abordadas con urgencia para que la pandemia no nos deje un mundo mucho más desigual", enfatizó.

Ponderó además el seminario realizado en el Vaticano con académicos, autoridades de Estados Unidos, Alemania, Italia, España, México, el FMI y el Banco Mundial, con la "inspiración" del Papa Francisco.

"Identificamos acciones sobre deudas, vacunas y clima que pueden adoptarse multilateralmente para una recuperación global más equitativa", sostuvo.