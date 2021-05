https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 17:21

17:18

Ingrid Mancipar y Germán Amer, de 16 y 17 años respectivamente, fueron elegidos para formar parte del equipo nacional.

Remo Regatas, una cantera inagotable de remeros Ingrid Mancipar y Germán Amer, de 16 y 17 años respectivamente, fueron elegidos para formar parte del equipo nacional. Ingrid Mancipar y Germán Amer, de 16 y 17 años respectivamente, fueron elegidos para formar parte del equipo nacional.

2021 continúa siendo un año marcado por el Covid-19, es cierto. Una realidad a la cual ninguno le puede escapar.

Pero es real también que de alguna manera u otra, con restricciones, sin ellas o con algunas, la vida (con cuidados extras) debe continuar.

Y ni hablar para los deportistas. El Club de Regatas Santa Fe, es una fuente constante de generar grandes deportistas desde muy chicos.

El remo, es uno de los deportes “insignia” de la entidad “lagunera”. Esta disciplina, en la actualidad, tiene el orgullo de decir que tiene dos nuevos convocados a la selección argentina: Ingrid Mancipar y Germán Amer.

Jóvenes con proyección

Mancipar tiene tan solo 16 año. Recién en 2020 empezó a practicar remo en Regatas, y fue allí donde le dijeron “que tenía condiciones y podía llegar más lejos. Estaba estancada y tuve que empezar a bajar más los tiempos, algo que de a poco me fue dando más confianza en mi misma, algo para lo cual el equipo ayudó mucho”.

“El año pasado ya había ido a un selectivo. Este año lo volvimos a intentar y con el apoyo del equipo estaba más motivada. En la primera competencia quedé octava, en la segunda quedé sexta y de a poco fui escalando posiciones, hasta llegar a la final donde quedé segunda”, comentó a El Litoral la joven deportista, quien agregó que “cuando me avisaron que quedaba entre las convocadas fue una emoción tremenda. Estaba en casa, nos mandaron un mensaje diciendo que habíamos quedado y lo comuniqué en la mesa”, donde estaba junto a su hermano mellizo (también hace remo) y su mamá (el hermano mayor y el padre viven en Paraná).

Un dato importante: Ingrid Mancipar vive en San José del Rincón, va a la Escuela San Isidro Labrador 2020, en Santa Rosa de Calchines y entrena en Regatas. Es decir que con esfuerzo, se puede, más allá que este año tan particular, al ser pocas las horas de clases se puede organizar mejor.

Por su parte, Germán Amer de 17 años, practica remo desde hace 4. “Arranqué por el simple hecho de hacer una actividad, porque había dejado fútbol, empecé la secundaria y por los horarios no podía ir a entrenar, pero quería hacer otro deporte”.

“¿Qué te sedujo del remo?”, fue una de las primeras consultas de Diario El Litoral: “Que a la hora de salir a remar uno se libera y se despeja de todo lo cotidiano, lo del día a día”, respondió de forma clara Amer.

“Empecé sin saber que se competía en remo, arranqué a practicarlo como una actividad. De apoco fui progresando, iba dando bien las marcas, comencé a competir, me fue bien y cada vez me fue gustando más y fui descubriendo nuevas cosas que me impulsaron a seguir compitiendo y llegar hasta donde estoy”, aseguró.

En el equipo de remo no son muchos, como máximo unas 10 personas, “pero somos muy unidos y siempre nos apoyamos en todo”, dice sin dudar Amer. “Hicimos beneficios para comprar material, para hacer el gimnasio. Pudimos adquirir pisos, barras. También realizamos acciones para pagarnos los viajes, ventas de pollos, pre pizzas”.

El selectivo

“Hace poco tiempo atrás fuimos a competir a Villa Constitución donde se hizo el selectivo. Luego de un par de pruebas y dependiendo de los tiempos, nos íbamos posicionando en una especie de ranking, hasta que llegaban los seis mejores a la final. Yo llegué octavo, pero un par de los chicos competían en otros botes, así es como pude quedar. Y en la final quedé segundo atrás de uno de los mejores de Argentina. En la marca no me fue tan bien, no era la que esperaba, pero el resultado en el agua fue lo que me posicionó bien”, explicó una de las promesas que tiene Regatas en la actualidad.

La convocatoria

Respecto a cómo se enteró, dijo: “No te avisan nada en el momento que terminás la última prueba. A las dos semanas hacemos unas pruebas en las máquinas especiales que usamos para entrenar, y ahí se envían todos los resultados. Luego de esos pasos, otras dos semanas, y recién ahí los entrenadores de la selección mandan un listado de los convocados. Eso le llega a nuestro entrenador. Me entero un día que estaba en el gimnasio del club y llega para darme la noticia. Inmediatamente de eso me tocaba hacer un trabajo en la máquina que me salió muy bien, esta motivado, feliz”.

“Con la cuarentena veníamos entrenando fuerte. Nuestro objetivo era ese, entrar a la selección, por eso era que veníamos exigiendo mucho. Y cuando se termina confirmando esto, es como un alivio, pero también hay que seguir, porque esto recién empieza”, expresó.

Amer no tiene sueños muy grandes aún, pero sobre todo porque tiene los pies sobre la tierra. Cuando se "normalice" la situación, “me gustaría conseguir un título nacional”.

Germán está cursando el 5° año del Colegio Industrial Superior y siempre se pudo organizar para poder entrenar de manera exigente y cumplir con las obligaciones del colegio ("nunca me llevé materias")

“Voy a Regatas desde los 6 años más o menos. Y en la colonia de vacaciones fue donde conocí el remo, más allá de adoptarlo más tarde. La mitad del día estoy en el Club, y la otra en casa”, concluyó Amer quien tiene a su hermano Bruno (de 15 años) remando también desde 2020. Una historia con final abierto.