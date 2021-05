https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El promedio de tiempo durante el cual un paciente Covid ocupa una cama crítica es de 21 días. Los cuadros clínicos son más graves, porque el SARS-CoV-2 se muestra muy virulento. La población joven es hoy la gran afectada.

Tres factores que explican la delicada situación del sistema de salud en la provincia Colapso sanitario: virus muy agresivo, más días de internación y pacientes jóvenes

Tras la reunión urgente entre el gobernador Omar Perotti, las autoridades del Ministerio de Salud y los directores provinciales del sistema de salud para analizar la delicada situación que atraviesa la provincia por la pandemia, la titular de la cartera sanitaria, Sonia Martorano, dio a conocer en declaraciones públicas los tres factores que explicarían el colapso sanitario: el virus SARS-CoV-2 -nuevo coronavirus- se muestra más virulento (quizás por las nuevas variantes detectadas): Además, aumentó el tiempo promedio de las internaciones (21 días) y cada vez hay más pacientes jóvenes.

“Estamos transitando un momento muy cercano al colapso sanitario. Hay que disminuir la tasa de contagios, porque la respuesta del sistema de salud está absolutamente en su límite máximo”. Así de contundente fue la ministra al describir la complicada foto de la pandemia en toda la bota santafesina, hoy en la cresta más alta de la segunda ola. Y no sólo eso: Martorano admitió que “ya no hay capacidad de respuesta, ya no hay más capacidad de atención”, aludiendo al sistema de salud.

En la reunión se evaluó la situación epidemiológica de los últimos 14 días, pero especialmente el panorama actual en la provincia, con corte a la fecha: “Hay una alta ocupación de camas por una gran agresividad del virus; vemos mayor tiempo promedio de internación y la población joven es la que está siendo más afectada”, advirtió la funcionaria.

Como dato positivo dentro del panorama actual, dijo que en las últimas dos semanas se sumaron otras 50 camas ventiladas en toda la provincia. Es un dato que contribuiría a “oxigenar” un poco el sistema sanitario en la medida en que los ingresos de pacientes Covid a las unidades de terapia intensiva disminuya. Según trascendió, la provincia definiría en breve nuevas restricciones a la circulación social.