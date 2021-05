https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.05.2021 - Última actualización - 22:07

22:00

Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales no creen en el retorno a un esquema estatal para cobrar peajes y agregar costos. Insisten en una licitación que adjudique tanto el trabajo como el cobro del peaje.

La concesión del dragado está pendiente Luis Zubizarreta: "La bajante del río pone más valor a la hidrovía" Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales no creen en el retorno a un esquema estatal para cobrar peajes y agregar costos. Insisten en una licitación que adjudique tanto el trabajo como el cobro del peaje. Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales no creen en el retorno a un esquema estatal para cobrar peajes y agregar costos. Insisten en una licitación que adjudique tanto el trabajo como el cobro del peaje.

"La bajante del río pone más en valor la importancia en el sistema de la Hidrovía y de la concesión del dragado y balizamiento. Esto pudo ser más grave si no teníamos un sistema de dragado administrado y trabajado por un grupo serio. Pese a la bajante el año pasado seguimos operando razonablemente, con calado menor".

El presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, aseguró de cara a la concesión de las obras de dragado y balizamiento de la vía navegable troncal, que "se habla de soberanía y controles; de lo que se trata es de trabajos que los tiene que hacer gente experta. El Estado no está en condiciones de hacerlos; hace 25 años los hacía y no funcionaba para nada bien.

"No tiene los recursos ni la tecnología para hacerlo. Nadie más que las empresas que se dedican a estas infraestructuras enormes, lo pueden hacer. Y eso no tiene nada que ver con la soberanía y los controles, que están en manos de Prefectura y de Aduana. Lo importante es no mezclar cosas", explicó el directivo a El Litoral.

"Esta es una obra fundamental para la Argentina, que le da competitividad y permite que los grandes buques accedan a los puntos más cercanos a donde se genera la carga, Eso genera fletes baratos, eficiencia".

Zubizarreta dejó en claro que "la carga es la que paga el peaje y va a salir más barato en la medida en que la empresa concesionaria sea quien recibe el pago. Si el dinero tiene que pasar por el Estado, se genera una contingencia que va a encarecer a todos los argentinos la competitividad. Sería un error", detalló.

Respondió así a una consulta sobre recientes declaraciones del senador kirchnerista por Buenos Aires, Jorge Taiana, quien insistió en generar una empresa estatal para administrar comercialmente la vía fluvial y al concesionario de los trabajos.

OCDE

"Creo que el ministro (Mario Meoni) venía realizando un muy buen trabajo al avanzar en una licitación transparente y bien auditada por la OCDE. Además de hacerlo con la seriedad que merece. La licitación adjudicará una concesión por muchos años. Es muy importante que apunte al mejor sistema de logística para los próximos 15 años de la Argentina. Vale la pena hacer pliegos bien estudiados".

Taiana también sugirió integrar el canal Magdalena (conectaría puertos marítimos bonaerenses con la red fluvial) en el mismo sistema de hidrovía. Zubizarreta señaló, consultado al respecto, que " del canal Magdalena hay que analizar el beneficio que pueda producir. No estoy en condiciones técnicas de decir si es mejor o peor. Creo que requiere estudios, pero no hay que mezclar eso con la hidrovía porque son sistemas distintos. La Hidrovía es un sistema crítico para incrementar exportaciones en el corto plazo".

Biocombustibles sin burócratas

Zubizarreta también reclamó una apertura respecto del proyecto oficial que pone límites al corte de gasoil con biodiésel. Como presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, planteó "generar un debate más amplio que incluya a toda a la industria e incluso a la de hidrocarburos fósiles.

"La ley que propone el oficialismo, para la industria no es buena, es un retroceso, no tiene en cuenta cosas importantes como el beneficio ambiental, la generación de empleo, el impacto en las cadenas agroindustriales".

El directivo, que representa fundamentalmente a las grandes empresas agroindustriales instaladas en el sur santafesino, dijo que el proyecto oficial "mantiene esquemas que creemos desde Carbio que no son buenos para la industria, como la definición discrecional de quién vende y quién no, con cuotas y precios definidos por el secretario de Energía.

"Nosotros creemos que deberíamos ir hacia un proceso más virtuoso, en el que se contemple a las Pymes y tengan un tramo importante del corte, pero que haya competencia tanto entre las Pymes como entre las más grandes, que permitan que el precio y la cantidad las defina el consumidor".

Insistió en "no depender de un funcionario, de un burócrata que siempre genera algo que consideramos que no es bueno. Para eso está el mercado. Los grandes tenemos más escalas y estamos interesados en poder competir para vender al mejor postor. Pero entendemos que hay otro tramo del mercado que está y que es muy importante, que son las Pymes, las verdaderas porque hay otras que se presentan y no son tales.

"Las Pymes tienen que tener un esquema que les permita poder vender. Compitiendo entre sí, como en las peleas de box: los pesados contra los pesados y los chiquitos con los de su talla. Pero pelean entre sí también; no es que alguien define quién gana el campeonato. Tiene que haber puja de precios como funciona en todo el mundo. Los precios definen competencias y cantidades, quién vende y quién no. Es ineficiente que sea un funcionario quien define quién vende".