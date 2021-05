https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay partidos de la Libertadores, Sudamericana y Premier League. Juegan Racing, Independiente, Defensa y Talleres.

Participación de equipos argentinos Horarios y TV: martes de Libertadores y Sudamericana

Este martes comienza la fecha 5 de la zona de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con encuentros que comienzan a definir los pases a la siguiente ronda.

En cuanto a equipos Argentinos, por Libertadores, Defensa y Justicia visita a Palmeiras y Racing viaja a Brasil para jugar con San Pablo.

En cuanto a la Sudamericana, Independiente recibe a Bahía y Talleres recibe a Bragantino.

También, durante la tarde de esta jornada, se televisarán partidos de Premier League.

Horarios y TV

Premier League

14:00 Manchester United vs Fulham ESPN 2

14:00 Southampton vs Leeds United ESPN 3

15:00 Brighton vs Manchester City ESPN

16:15 Chelsea vs Leicester ESPN 2



Copa Libertadores



19:15 Nacional vs Universidad Católica DIRECTV GO - FOX SPORTS 2

19:15 Palmeiras vs Defensa y Justicia DIRECTV GO - ESPN 2

19:15 The Strongest vs Santos DIRECTV GO - FOX SPORTS

21:30 Fluminense vs Junior DIRECTV GO - ESPN 2

21:30 Sao Paulo vs Racing DIRECTV GO - ESPN

21:30 Universitario vs Independiente del Valle DIRECTV GO - FOX SPORTS



Copa Sudamericana

19:15 Independiente vs Bahia DIRECTV GO - DIRECTV SPORTS / 1610 - ESPN

19:15 River Plate (PAR) vs Peñarol DIRECTV GO - DIRECTV SPORTS 2 / 1612 - ESPN 3

21:30 Talleres vs Bragantino DIRECTV GO - ESPN 3