https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.05.2021 - Última actualización - 8:10

8:09

La vedette estuvo de invitada en el certamen y protagonizó una entretenida escena con Germán Martitegui, su “amor”.

Espectáculo Vicky Xipolitakis volvió a "Masterchef Celebrity" y se reencontró con Germán Martitegui La vedette estuvo de invitada en el certamen y protagonizó una entretenida escena con Germán Martitegui, su “amor”.

“Masterchef Celebrity” está a portas de su recta final y cada vez la competencia se complica más para sus famosos participantes. Además, esta etapa del juego también viene cargada de sorpresas, entre ellas este lunes tuvo una invitada de lujo que arrasó con las miradas: Vicky Xipolitakis.

La bella rubia hizo su entrada triunfal desde la cinta transportadora de ingredientes y, como de costumbre, su buen humor y belleza acapararon toda la atención. “Todo lo que queremos y necesitamos va a entrar por ahí”, anunció el propio Germán Martitegui.

Vicky Xipolitakis llegó contagiando de su alegría a los concursantes y además se robó todos los focos con un fascinante outfit, que no paró de provocar suspiros: un mono escotadísimo de rayas doradas y negras.

A su llegada al programa, por supuesto, la mediática no dudó en saludar radiante a Martitegui, jurado con quien desde la temporada pasada se la viene vinculando sentimentalmente. “¡Volví! Hola mi amor”, lo encaró ella con sonrisa pícara.

“Qué lindo estar acá. Los quiero mucho y los extraño”, dijo Vicky tras bajar de la cinta transportadora y ser presentada por Santiago del Moro, quien resaltó cómo ella llegó al programa sin saber mucho de culinaria y al final la rompió.

El conductor además le preguntó a Vicky Xipolitakis qué fue lo que más le costó del concurso y ella no dudó en responder con un toque de picante. “Todos los ejercicios eran distintos y me costó mucho algo que todavía no pude lograr... algo que tengo a mi izquierda”, expresó mirando con complicidad a Martitegui.

Todos en el set rieron ante el comentario de la famosa y Germán, el aludido, también sonrió pícaramente. “Vine un poquito con el corazón roto. Me abandonaste... Pero bueno, no importa”, añadió ella, a lo que el chef le pasó un dije de corazón que tenía en su saco.