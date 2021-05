India: al menos 24 muertos y 96 desaparecidos tras el paso del ciclón Tauktae

Al menos 24 personas murieron y 96 seguían desaparecidas en el oeste de India este martes debido al impacto del ciclón Tauktae, que obligó a suspender la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Los 96 desaparecidos viajaban en un barco que naufragó con 273 personas a bordo frente a las costas de Bombay, capital del estado de Maharastra, anunció la marina india.

Un total de 177 pasajeros pudieron ser rescatados en condiciones extremadamente difíciles, precisó la marina en su cuenta Twitter.

#CycloneTauktae#IndianNavy helo pressed into action to support rescue ops of Indian flagged Tug Coromondel Supporter XI adrift North West of New Mangalore, #Karnataka, #IndianNavy Helo dispatched early morning 17th May 21 after attempts failed to rescue them by boat (1/2). pic.twitter.com/BtFkvSrn8r