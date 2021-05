Cañete fue claro: "Ojalá pueda seguir en Unión, es lo que quiero"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021

Los dirigentes esperan la contestación definitiva de Boca y afinar el lápiz para adquirir la mitad de su pase, al igual que el de Luna Diale. Son requisitos que Azconzábal le pidió a los dirigentes.

Ezequiel Cañete es una de las prioridades para Azconzábal. Cuando el Vasco se volvió a La Plata, el único pedido que le hizo a los dirigentes, de arranque de la pretemporada, es mantener a Acevedo, Cañete y Luna Diale en el plantel. Y a partir de allí, por lo que El Litoral sabe, tener la posibilidad de incorporar a un marcador central y a un delantero para que lleguen a "ponerse la camiseta", como se dice habitualmente.

La gran pregunta es saber qué pasará con Nelson Acevedo, quien en algún momento dio a entender que quería aprovechar este momento de su carrera para hacer una diferencia económica en el exterior, pero recibió el ofrecimiento de la dirigencia de Unión para seguir y está evaluando su continuidad en Santa Fe.

Cañete habló en el programa "Entre tatengues" y dijo que "hicimos un gran torneo y más allá de que quedamos afuera, dejamos a Unión a punto de clasificar a la fase final, con un equipo joven, con pocos jugadores de experiencia. Nos faltó en algunos partidos, en otros merecíamos ganar y empatamos, pero terminé contento", señaló el volante, por el que Unión ya hizo una oferta para adquirir el 50 por ciento de su pase, al igual que con Luna Diale.

También señaló que "con un poquito más de cerca en la definición, pudimos haber tenido más puntos. Hubo partidos en los que dominamos pero no ganamos y sólo con Talleres y Vélez sufrimos, pero fueron partidos que fuimos a buscar y no estuvimos finos en la definición y al final terminamos perdiendo por goleada".

Se refirió a su posición de doble cinco y a su estadía en la ciudad. "Me sirvió un montón compartir la mitad de cancha con Acevedo, vivir en Santa Fe es hermoso, estoy muy bien, muy cómodo en esta ciudad. Con Leo (por Madelón) jugaba de media punta, tirado atrás. Jugando de doble cinco me siento mejor, tengo la cancha siempre de frente y eso me favorece para patear al arco y hacer goles", dijo el volante.

"El trabajo del Vasco fue fundamental, somos muchos jóvenes, nos dio confianza y nos dejó jugar tranquilos. Nosotros no buscamos defender y después atacar, sino que salimos a imponer desde el juego. Con algunos pudimos y con otros, no. Estoy muy contento con el cuerpo técnico y espero que pueda seguir", señaló, aclarando también que "jugué mucho tiempo de enganche en inferiores y si me preguntás dónde me siento bien, es de enganche o en la posición de hoy. A mí me gusta hacer jugar al equipo. Y en esas dos posiciones, se puede".

Por último, ratificó su deseo de seguir en Unión. Soy muy agradecido a Unión que me abrió las puertas para debutar en Primera y tener continuidad. Madelón me dio la chance de debutar y jugar un partido de titular, y con Azconzábal tuve continuidad. Ojalá pueda seguir en Unión, es lo que yo quiero. Acá jugué por primera vez en la máxima categoría y pude convertir mi primer gol, así que hay razones suficientes para quedarme". Y dejó una sentencia: "Siento que en Unión tenemos que pelear arriba, ir por un campeonato, clasificar para alguna copa. No concibo otro objetivo que el de salir a ganar ante cualquiera y en cualquier cancha".