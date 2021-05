https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021 - Última actualización - 13:11

13:07

La relación "especial" del "Barba" con los penales

Domínguez: "El Pulga pidió patear y me dijo: cierro el partido yo, voy último"

Dijo que no ensayaron antes de Talleres porque la mentalidad es resolver siempre durante los 90 minutos y no llegar a esa instancia. "Con Independiente, debemos resolverlo antes. La idea el fin de semana es no llegar a penales, ganarlo en los 90", dice el "Barba".

Con autoridad PR10. El momento que el nacido en Simoca impacta el balón, mano a mano con Marcos Díaz. Esta vez, sin el "saltito modo Pulga", lo puso a Colón en otra semifinal. Crédito: Mauricio Garín

Por Dario Pignata SEGUIR En la charla con Eduardo Domínguez, en el programa ADN GOL por Radio Gol 96.7, hubo una tema que no pasó desapercibido y fue la famosa definición desde el punto penal, donde finalmente se impuso su equipo para clasificar a las semifinales. -¿Les quitaste presión a tus jugadores con el tema penales antes de Talleres? -¿En qué sentido? -Me dicen algunos de tus jugadores que nunca practicaron penales la semana pasada y Burián reconoció que tampoco hubo demasiado scouting de cómo pateaban los de Talleres... -No soy de ensayar, no me gusta. Así lo sentía como jugador, pateaba siempre pero no lo practicaba en la semana. No es fácil caminar cuarenta metros y patear y éso que ahora no hay gente. Sí tenemos el trabajo del entrenador de arqueros con Leo (Burián) respecto de los ejecutantes rivales pero nada más que eso. A mí no me gusta ensayar penales, yo cuando jugaba no entrenaba penales en la semana y eso que ejecuté varios. Pero con Independiente, debemos resolverlo antes. La idea el fin de semana es no llegar a penales, ganarlo en los 90. Para eso tenemos que trabajar, mejorar muchas cosas que se hicieron mal y estar a la altura, esperemos que así sea Tenés que leer Apuntan todos los "cañones" a que Goltz juegue con Independiente -Entiendo que no todos pueden o quieren patear, pero dentro del grupito asignado, dio la impresión que les diste confianza para que decidan entre ellos, el órden por ejemplo... -No se trata de calidad técnica, hay jugadores que no disfrutan patear. No todos lo hacen o lo quieren hacer. Yo en los penales, cuando hablamos como grupo, les pregunté quién está con confianza. Y enseguida saltó el "Pulga" (Luis Miguel Rodríguez) y me dijo: "Cierro el partido yo, voy último". Y lo metió.

