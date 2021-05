https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021 - Última actualización - 13:38

13:34

Vive un momento feliz

La confesión del técnico sabalero: "Me emocioné porque Colón se coló con los tres grandes..."

El "Barba" explicó porque "se quebró", al borde del llanto y por TV, después de Talleres el sábado. "No creo que sea revancha por lo de Asunción, queremos dejar a Colón donde todos quieren que esté", asegura. Un mano a mano imperdible, a horas del partido más importante después de La Olla.

Entre el virus y el fútbol. Una imagen que golea a las mil palabras: Eduardo Domínguez, el Cementerio de los Elefantes, los colores de Colón y el tapabocas. En el momento donde más estamos solos, Colón se abraza a un sueño popular y multitudinario con la excusa de la pelota. El DT, sin filtros. Crédito: Manuel Fabatía

Por Dario Pignata SEGUIR Dice que este momento de la pandemia, con su familia en Buenos Aires, es "el más duro" que le tocó en Santa Fe. Mucho peor que, cuando arrancó todo, quedó anclado acá y recluido con Brian Fernández en el Hotel de Campo. Reconoce un respeto máximo al virus: "No salgo a ningún lado, no estoy con nadie, no me junto con nadie. El virus está por todos lados. Cada semana reforzamos todo con el cuerpo médico. Lo hago con Pulga y Paolo, los más grandes. Y lo hago con Facu (por Farías) o Santi (por Pierotti)". Así, en la tranquilidad de pajaritos de fondo, Eduardo Domínguez se "instala" en el predio de Colón dos horas antes del inicio del entrenamiento, camino a San Juan. Y camino al sueño de fútbol de una parte muy importante de Santa Fe. Los casi 40 minutos de charla al aire por Radio GOL FM 96.7 irán desde el Coronavirus y los cuidados hasta los penales del sábado, cuando el "Pulga" le pidió "patear el quinto para cerrar la serie" (ver aparte). O su "fobia", en tiempos de jugador, con patear penales: "¡No sabés lo tenso que es caminar esos 40 metros para patear un penal...Y éso que yo embocaba, me iba bien". Tenés que leer Domínguez: "El Pulga pidió patear y me dijo: cierro el partido yo, voy último" -Cuando tomaste este plantel, en descenso ese lunes 16 de marzo de 2020 antes de Rosario Central, usaste una palabra o una definición: dijiste que este grupo había sido injustamente tratado a pesar de haber llegado a una final como fue la de Paraguay. Si bien muchos ya no están (Estigarribia, Frtizler, Esparza, etc.), ¿es una revancha este momento para los que siguen en el grupo? -No creo que ésto sea una revancha de la final de Asunción, en todo caso es otra posibilidad de posicionar al club donde todos queremos que esté. Lo están tomando de esa manera, lo charlamos en cada entrenamiento y a partir de ahí es el crecimiento. Estos jugadores están haciendo lo imposible para disfrutar de este presente. Es muy meritorio estar entre los cuatro mejores del fútbol argentino. -El sábado, en la nota en vivo por la TV, te emocionaste como nunca antes en Colón: ojos brillosos, la voz a casi nada de cortarse con un nudo en la garganta...¿Qué te pasó? -Hoy no es habitual ver que hay tres grandes en la definición y aparece Colón metido en esa discusión. Hay que valorarlo. Esa sensación me afloró después del partido y por eso la emoción. Siento éso, que Colón se coló entre tres grandes y es algo muy meritorio...Ahora se le da importancia a lo que logramos, ya que estamos en semifinales con tres equipos grandes... Tenés que leer La broma del DT: "¿En qué cambió Vignatti?... Ahora está más viejo..." -¿Qué te dejó, en el juego en sí, el partido con Talleres? -Claramente no jugamos nuestro mejor partido, en el primer tiempo jugamos mal. Pero lo importante es que el equipo nunca se desesperó, y en el segundo tiempo nos acomodamos con uno menos y eso a uno lo deja satisfecho. Cuando nos estábamos acomodando vino la expulsión y tuvimos que volver a empezar. Muchos dicen que le ganamos a Talleres que no es uno de los grandes pero es un excelente equipo. Nos enfrentamos a una gran institución que viene haciendo las cosas bien hace años, nosotros en Colón estamos poniéndonos en marcha. Talleres tiene una calidad de jugadores, jóvenes rápidos y fuertes, tiene una línea de juego, nos enfrentamos a una gran institución. Y Ahora se le da importancia a lo que logramos, ya que Colón está colado entre tres grandes en las semifinales -Después de ese inicio arrollador del equipo, ¿sentís que le tomaron la mano a Colón?...¿como que le encontraron la vuelta de cómo jugarle? -Sí claro, el antes y después es a partir del encuentro con Argentinos Juniors por Copa Argentina, ahí nos empezamos a jugar diferente. Y eso me lo manifestó Gabi Milito, me dijo "tuvimos que cambiar para contenerlos". A partir de ahí venían a proponernos otras situaciones que nos obligó a modificar nuestro juego y proponer variantes. -¿Y hoy, a 90 minutos de un final, cómo se ve tu Colón desde el banco? -El arranque de Colón sorprendió a mas de uno e hicimos el colchón de puntos para el promedio y para estar en esta instancia. En el cierre de un torneo hay más estrés y los chicos no tienen las libertades de otros partidos. Colón no está acostumbrado a jugar instancias finales, cómo nos le va a pesar a los chicos. -Más allá de tus pasos por Huracán, donde te une el sentimiento; o un grande como Nacional de Montevideo, que no espera, acá en Colón parece que encontraste tu lugar en el mundo. Sos feliz acá y Colón es feliz con vos... -Yo a Colón le doy lo mismo que le dí a Huracán y a Nacional. Colón es mi segundo club, siento que acá pude crecer, que hubo un cambio muy importante entre mis dos etapas. Este presente no es por mí, es por la calidad de jugadores que tenemos en Colón. "A los chicos de Colón, por ejemplo a Garcés, a Meza, a Facu Farías, también los empiezan a conocer en el fútbol argentino y nosotros debemos darle nuevas herramientas frente a éso" Eduardo Domínguez, DT de Colón

