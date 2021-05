Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Doble imposición

UN SANTAFESINO

"Estoy leyendo los comentarios de un lector, acerca de que él observa una incoherencia entre lo que exige el municipio y lo que brinda a los contribuyentes, específicamente en lo que respecta al tránsito vial; donde uno arruina su vehículo por el estado desastroso de las calles y sin embargo, a la hora de hacer multas de tránsito la Municipalidad es muy rápida y muy eficiente. Ligado a este tema, yo vuelvo a plantear algo que en alguna oportunidad traté y es el famoso impuesto o canon que existe solamente en la ciudad de Santa Fe. No hay ningún otro municipio del país que tenga este impuesto, que es el Derecho de Uso de la Red Vial, por el que hay que pagar obligatoriamente cuando uno patenta o quiere patentar un vehículo 0 km. Considero que no resiste el mínimo análisis de constitucionalidad, porque sería una doble o triple imposición sobre una misma cosa. ¿No habrá desde el Colegio de Abogados alguna voz que haga oír y denunciar esta incoherencia, ilegalidad, arbitrariedad? El Concejo Deliberante alguna vez, cuando salga de su siesta larga, ¿podría analizar esta afrenta, este avasallamiento a los derechos de los contribuyentes? Esto fue inicialmente puesto por decreto; después, el Concejo lo siguió avalando. Somos 500 mil contribuyentes que estamos esperando que ustedes solucionen sus problemas cotidianos".

****

Derechos avasallados

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Los representantes de las agencias de turismo cortaron la autopista en los dos sentidos. ¿Quiénes son esos señores para tomarse esa atribución? En una autopista por la que estamos pagando peaje para circular con más comodidad y seguridad. Deberían multarlos. ¿Cómo van a avasallar los derechos de los demás ciudadanos que no les podemos resolver sus problemas?".

****

La muerte de Lifschitz

MARIO PILO

"La ética puede y aun suele 'matar', siendo su instrumento eficaz la corrupción. El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aceptó las posibilidades del suicidio altruista, del que ha escrito tanto el sociólogo Durkheim, ya sea por cumplir con el deber patriótico, caso de los soldados en guerra, cuanto con cumplir el deber legal, ético y moral. Lifschitz, con 65 años, sabemos que no llegó a vacunarse. No hay vacunas en Santa Fe, ni para la segunda dosis de los que, por edad, nos hemos puesto solamente la primera dosis. Háganse cargo los de la política k santafesina, funcionarios, legisladores, magistrados, que no solo se vacunaron ellos, sino también a sus familiares, amigos, amantes, etc. Por eso, nuestra asociación civil ha hecho una presentación respecto del gobierno provincial, ejecutor legal de los protocolos de seguridad y las políticas sanitarias del Estado, que decidió beneficiarse él mismo, antes de cumplir con sus ciudadanos".

****

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Siempre ha habido y siempre habrá oportunistas y rebeldes, moderados y violentos, conservadores que teman los cambios y reformadores que se indignen de las imperfecciones de lo real. Lo que sugería la fórmula era el escepticismo ante los sistemas globales de interpretación del mundo histórico, en nombre de los cuales un partido se creía portador de una misión y destinado a la destrucción del orden existente y a la edificación de un orden radicalmente opuesto. Ni el populismo, ni el fascismo, ni el liberalismo despiertan ya esa fe capaz de mover montañas".

****

Contratación directa y corrupción

ALFREDO SALOMÓN

"En el programa de Juanita Viale, la nieta de Mirtha Legrand, el sábado 8 del corriente, mientras cenaban, un invitado mencionó que el gobierno actual hace todo tipo de contratación directa en las compras, es decir, no respetan la Ley de Contabilidad de la Nación, donde, de acuerdo con los montos, se invierten las licitaciones, que se dividen en licitación pública, que permite hasta 5 oferentes cuando el monto es muy grande; la licitación privada, cuando el monto es un poco menor, que permite 3 oferentes. Y por último, cuando el monto es pequeño, por una razón de tiempo se permite la contratación directa. Ahora, parece que todas las licitaciones gozan de contratación directa. Y eso, de acuerdo con la Ley de Contabilidad de la Nación está prohibido, por prestarse a la corrupción. De ser verdad el predominio, siempre van a salir ganando ellos. El predominio de la contratación directa estaría lisa y llanamente en un gran problema de corrupción, dando algunos supuestos que estarían llenándose los bolsillos con dinero c. No sería nada raro, ya que este gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de avatares. Como argentino que quiere a su país, lo quiero limpio de toda corrupción. El pueblo también tiene que intervenir".

****

Inseguridad e impotencia

UN LECTOR

"Estoy leyendo sobre los sucesos que siguen produciéndose en la fábrica de cerámicas del señor Dosso, en la Bajada Distéfano. Esta historia tiene ya varios años, he leído otras denuncias que ha hecho el propietario y realmente, viendo la inacción de los organismos estatales, del área de seguridad, frente a estos hechos a uno le queda la sensación de estar viviendo en un lugar no apto para vivir. Gran parte de la Argentina se ha convertido en un lugar inhabitable, con una disgregación social, una anarquización, un vacío de poder y yo digo que son culpables son casi únicamente los gobernantes y funcionarios. ¿Cómo es posible que estos hechos de vandalismo demasiado intencionales sucedan? Yo diría que está jugando un interés que nosotros no conocemos, porque no se explica semejante saña, en la destrucción de una fuente productiva. Me imagino la impotencia del propietario de ver que nadie de los que tienen que hacerse responsables de solucionar esta situación mueve un dedo. Pareciera que hay una complicidad manifiesta en algún sector, para que esto ocurra. ¿Con qué fines?, ¡vaya uno a saber! Mi repudio a la inacción, indolencia, al no hacer nada frente a estas situaciones".