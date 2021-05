Amazon negocia la adquisición de Metro Goldwyn Mayer

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021 - Última actualización - 15:37

La operación supondría ahondar en la concentración del sector de los estudios audiovisuales

La consolidación del sector audiovisual alrededor de las nuevas plataformas digitales no cesa. El último movimiento lo está haciendo el gigante del comercio electrónico Amazon, que según ha avanzado The Information negocia la adquisición de los históricos estudios de Hollywood MGM (Metro Goldwyn Mayer). La operación se negocia por una cantidad que rondaría, según Financial Times, los 9.000 millones de dólares. La información acerca de las negociaciones no ha tenido respuesta por ninguna de las dos partes implicadas. La posible venta de MGM formaba parte de los rumores del sector después de que Reuters informara en diciembre pasado que se había encargado la venta a Morgan Stanley y LionTree.

MGM, creador y propietario de la saga de James Bond y propietario de la exitosa serie El cuento de la criada, es uno de los pocos estudios que se mantiene ajeno a las grandes plataformas digitales. Su máximo accionista es el fondo Anchorage Capital, posición que ha logrado tras adquirir deuda de una productora que facturó 29.000 millones de dólares el año pasado. Pese a sus beneficios, la crisis del coronavirus ha pasado factura a la compañía a causas de las restricciones que han acabado forzando el cierre de cines y que, por ejemplo, ha impactado en el estreno de la última película del agente 007, retrasado desde el año pasado y que podría ver la luz en las salas británicas a finales de este año.

A las posibles dificultades del estudio se suman el proyecto que Amazon tiene entre manos para potenciar su división de contenidos audiovisuales. Para ello ha recuperado a un antiguo ejecutivo, Jeff Blackburn, quien asume la totalidad de la división de entretenimiento, que incluye la plataforma de streaming Prime Video, Amazon Studios y Twitch. MGM, con un inmenso catálogo de productos (desde Rocky a El silencio de los corderos pasando por Fargo), contribuiría a potenciar la oferta con clásicos y a potenciar la capacidad de generación de contenidos.

La integración también supondría seguir la ola de integraciones que está viviendo el sector, en el que los antiguos estudios cinematográficos han acabado engullidos por los grandes grupos de la televisión: Warner Bros en AT&T, Fox en Disney, Universal en Comcast y Paramount en Viacom CBS.