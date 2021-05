https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021

El año pasado la factura logística creció unos U$ S 220 millones por razones similares. No hay lluvias pronosticadas para mejorar el nivel del Paraná. El dragado de Hidrovía es decisivo para mantener la actividad, aunque se necesitan más viajes.

En los puertos del sur provincial Sobrecostos en el embarque de exportaciones por el río bajo

El gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, Guillermo Wade, aseguró que en la operatoria de embarque de granos y subproductos con destino a exportación, desde los puertos del sur provincial y debido a la bajante del Paraná, se pierde entre un 20 y un 24% de su posibilidad de carga.

Ante la consulta de El Litoral, el especialista dijo que salvo por la necesidad de más viajes y demoras, no se altera la dinámica de exportación o de liquidación de divisas por la situación del río, aunque admitió la existencia de sobrecostos en la cadena de valor.

Detalló que no hay una ponderación económica para la presente campaña (es el momento de mayor actividad con la soja y el maíz) aunque reconoció que "más viajes para llevarse la carga" suponen "mayor frecuencia de amarres y atraques, mayor pérdida con tiempos muertos en toda la logística.

"El año pasado -con una bajante también pronunciada pero algo más tardía- el sobrecosto al sistema, según la evaluación de la Bolsa de Comercio de Rosario, fue de 220 millones de dólares. Pero son cálculos con variables; se puede completar por ejemplo en Necochea, o en Bahía Blanca; suele haber diferencia importante con la cotización del grano en nuestra zona y en los puertos del sur Buenos Aires. Hay veces que el mercado está a la par", señaló.

Apuntó asimismo que "el mercado es dinámico, pero más vías de navegación, más puertos, más peajes… un Panamax tiene un costo de 27 mil dólares por día de operatoria", ejemplificó.

Toda la logística se encarece si no salen los barcos con el potencial de su carga. Los Handymax podrían salir completos con harina desde acá en épocas normales. Un Panamax tiene que completar en Necochea, Bahía Blanca o Brasil, porque no tenemos suficiente profundidad para aprovechar los calados máximos", recordó.

Sostuvo acerca del trabajo de Hidrovía SA, que no están obligados a dragar ante la altura presente del Paraná (está 1,80 metros por debajo de esa marca contractual), que "es muy satisfactorio. Las dragas están ayudando a mantener la profundidad y el ancho de solera; no tienen la obligación, pero si no lo hicieran probablemente los barcos irían a buscar la mercadería a Brasil", sostuvo.

Sin lluvias a la vista

Seguidor por razones de necesidad logística de las perspectivas climatológicas, Wade dijo que "en abril-mayo del año pasado teníamos más bajo el río. Hoy la sequía en Brasil es impresionante. Vamos a tener a fin de junio o julio las alturas que teníamos en abril mayo del año pasado; estamos en un estiaje pronunciado.

"Puede llover algo en la cuenca media, pero en la cuenca alta del Paraná, en Brasil y Paraguay, es poco el nivel de precipitación respecto de los niveles históricos. Vamos a estar complicados hasta las lluvias del verano; las represas de Brasil hoy tienen 32% menos de lo que tenían para estas fechas el año pasado".

Señaló que un eventual repunte depende de las lluvias en la cuenca media, y reseñó que Yacyretá tiene poco volumen para almacenar. "Nos serviría para morigerar dos o tres días -si lloviese lo suficiente- pero está preparada para generar energía con poca capacidad de embalse".

Las claves

El río normal y hoy. "Estamos despachando los barcos desde nuestra zona a 9,48 metros, o sea 31,1 pies. Normalmente en esta época del año, hiubiésemos despachado los barcos de no ser por esta bajante, en 10,51 metros o sea 34,06 pies.Esto significa que estamos saliendo con 3 pies y 5 pulgadas menos".

Handymax. "Es un barco que mide entre 180-200 m de largo o eslora por 32 de manga o ancho. Cargan de harina 32.500 t; por cada pie que se hunde el barco son unas 1800 t. Vale decir que en ese tipo de barcos la influencia de esos 3,5 pies es de menos 7950 t menos".

Panamax. "Es un barco con unos 245 m de eslora por 32 m de manga. Carga 47 mil t de harina. Cada pie son 2200 t, quiere decir que la bajante representa 9700 t menos que carga cada barco que sale de los puertos del sur provincial".

Pérdidas. "La carga se completa en los puertos de Quequén o de Bahía Blanca, o bien en un puerto de Brasil como Paranaguá. Ese es el dinero que nos perdemos nosotros. Si van al sur argentino, el costo es superior. Cuanto más se acerca el barco a la Pampa Húmeda, obviamente el flete tiene la mercadería más cerca y hasta los puertos del sur hay más costos en trenes, si consideramos el medio lógico".