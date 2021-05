https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Modifica la Ordenanza de Fondo Productivo Santo Tomé: la concejala Solano presentó una propuesta para promover la producción y el empleo

La concejala del PS Gabriela Solano presentó en la jornada del martes una propuesta para generar acciones para promover la producción y el empleo en la comunidad santotomesina, y que fomenta y atiende a las iniciativas productivas de las y los emprendedores.

En relación, Solano declaró: “Para esta banca, la promoción y sostenimiento del empleo debería ser una política de estado. En este contexto de pandemia, en donde se ha acentuado la caída del empleo y los sectores más vulnerables de la sociedad han sido los más golpeados, es fundamental que legislemos desarrollando acciones para poder desmantelar ‘esta bomba’ de tiempo que es el desempleo”.

El proyecto solicita que se modifique el artículo 14° de la Ordenanza N° 29.070/13, el que sostiene que sólo podrán ser beneficiarios del Fondo Municipal Para el Financiamiento Productivo todas las personas físicas mayores de edad con excepción de aquellas que se encuentren prestando servicios en relación de dependencia.

“La caída del empleo no es lo único que se ha acentuado en esta pandemia, sino que también se ha acentuado muchísimo la desigualdad de género. Hoy, las mujeres jefas de hogar, aquellas que sostienen hogares monoparentales, representan el 44 por ciento de la población en nuestro país. En muchos de estos casos, la economía familiar es sostenida por mujeres que realizan servicios domésticos en otros domicilios; mujeres que suelen estar anotadas ante la AFIP y cobran su salario en blanco, pero que el dinero no les alcanza y que, según esta ordenanza, no pueden acceder al Fondo Productivo Municipal. Tampoco acceden los varones que realizan actividades precarizadas por ejemplo en el rubro construcción o que están en blanco en un empleo precario. Muchos de estos hogares viven por debajo de la línea de pobreza y son sostenidos con sueldos que en blanco no superan el mínimo vital y móvil. Para subsistir, entonces, buscan otros medios que no son el empleo formal, porque este está en estrepitosa caída.”, expuso la edil en la sala de sesiones.

El proyecto de la concejala Gabriela Solano se respalda en el último relevamiento realizado por el Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (2020), allí se sostiene que del total de las personas laboralmente activas el 43,6% tiene empleo pleno; el 27,4%, empleo precario; el 14,8%, subempleo inestable, y el 14,2% está en el desempleo. También, contempla la actual situación de las jefas de hogares que representan el 44% de los hogares en nuestro país; en ese grupo poblacional, el 68% se trata de una mujer sola que tiene todas las responsabilidades domésticas y económicas, y en por lo menos el 47% de estos hogares tienen a su cargo al menos a un hijo menor.

“¿Quién de nosotros o nosotras no ha sido contactado para solicitarnos trabajo? Creo que esta sería una herramienta más de ayuda y fomento del empleo que tanta falta hace y que, como dijimos, ha caído estrepitosamente en esta pandemia, dejando pobreza y desolación en muchos hogares”, interpeló solano al cuerpo legislativo.

Sobre la ordenanza

A través del proyecto de Gabriela Solano, se insta a que se modifique el artículo 14° de la Ordenanza N° 29.070/13, quedando redactado de la siguiente manera:

“Artículo 14°, Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios del Fondo Municipal para el Financiamiento Productivo todas las personas físicas mayores de edad, con excepción de aquellas que se encuentren prestando servicios en relación de dependencia y superen en ingresos un salario mínimo vital y móvil. Asimismo, las personas jurídicas de carácter privado siempre que su actividad sea con fines de lucro y acrediten domicilio real y legal en la ciudad de Santo Tomé. En ambos casos el beneficiario deberá acreditar los requisitos de admisión.”