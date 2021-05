Sturgeon fue reelecta y reafirmó su intención de independizarse del Reino Unido

Nicola Sturgeon fue reelecta hoy como ministra principal de Escocia tras el triunfo de su partido en las elecciones regionales y reafirmó su intención de promover un nuevo referéndum para independizarse del Reino Unido.

"El futuro de Escocia debe ser la elección de Escocia", dijo la dirigente y afirmó que existe "un amplio consenso" de que hay que aspirar a "una sociedad más igualitaria, con una seguridad económica mucho mayor, y comprometido con un futuro sostenible para las generaciones venideras".

An honour to be officially re-elected as FM in @ScotParl today. And I’m delighted that @JohnSwinney will continue as Deputy FM, with cross government responsibility for Covid recovery. pic.twitter.com/eS7kqPJOub