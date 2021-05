Cuarta derrota consecutiva de Colón

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 18.05.2021 - Última actualización - 21:14

21:06

Los dirigidos por Ricardo De Cecco cayeron ante Estudiantes de Tucumán por 66 a 60. Este significa el tercer partido perdido en la mini sede jugada en el Roque Otrino.

Por una nueva jornada de la mini sede de la Liga Argentina de Básquet en el estadio Roque Otrino, Colón cayó 66 a 60 ante Estudiantes de Tucumán, verdugo de ambos conjuntos santafesinos. El duelo disputado en la tarde de este martes representó la tercera derrota en esta semana y la cuarta al hilo.

El conjunto sabalero tuvo un inicio del encuentro muy efectivo con 100% en los tres primeros lanzamientos de campo, los cuales le dieron una ventaja de 7 - 2 en los primeros minutos. Logró mantener esa diferencia en el primer cuarto gracias a una destacada labor defensiva, principalmente de Pedro Bombino en poste y los rebotes.

El equipo tucumano llegó a tener una sequía que duró más de 5 minutos y le costó entrar en ritmo. Una bomba de Aranda en la última posesión de Estudiantes le dió un respiro y cerró el cuarto 10 a 13 para Colón.

Sin dudas, que en el segundo período el protagonista fue el base de la Cebra, Emiliano Lezcano. Con 13 puntos y 4 asistencias, el juvenil levantó al equipo y lo puso como claro dominador del juego. La defensa zonal de Estudiantes, y por momentos presión en todo el campo, mermó aún más la baja efectividad del "Negro". En las últimas dos posesiones previas al entretiempo recién se pudo romper con claridad la "3-2".

Con una penetración de Lezcano, que luego asistió a Argarañaz en soledad debajo del aro, los dirigidos por Gabriel Albornoz sacaron una ventaja de 5 puntos al llegar a la mitad del encuentro, sellando el 34 a 29.

El complemento tuvo un inicio fuerte en el costado defensivo por parte del Sabalero. Sumado a la mejora en la efectividad y un par de apariciones de Bombino para definir y asistir, tuvo un parcial de 15 - 4 en los primeros 7 minutos. Un par de tiros libres convertidos por Duarte en el último minuto le dieron la ventaja mínima a Colón de cara a la recta final.

Estudiantes, que posee uno de los promedios de triples por partido más altos de la competencia, sacó a relucir esta estadística en el último cuarto. Cinco triples (3 de Echevarría y 2 de Noblega) entre los 7:53 y los 4.20 del reloj fueron un golpe duro para Colón que quedó 10 puntos por debajo en el marcador luego de esta ráfaga.

La baja efectividad y una sumatoria de pérdidas hicieron que el tramo final del encuentro se haga cuesta arriba para el ‘’Sabalero’’. Una conversión de tres puntos, sumado a un doble y falta de Carnovale le dieron la última esperanza al anfitrión que llegó a ponerse a 4 con menos de 2 minutos por jugar.

Las últimas posesiones del juego encontraron a dos equipos muy erráticos, hecho que cotizó las 4 anotaciones finales desde la línea para la Cebra, las cuales le permitieron cerrar un ‘’sucio’’ partido en 66 a 60.

De esta manera, Colón se mantiene en la penúltima posición de la Conferencia Norte y volverá a jugar en el sur de la capital provincial el próximo viernes desde las 18 horas ante Salta Basket.

Síntesis

Estudiantes de Tucumán: J. Noblega (11), C. Soria (0), I. Echevarria (12), D. Peralta (6), C. Echevarria (4), P.Aranda (10), R. Banegas Reyes (2), C. Ortiz (0), L. Argañaraz Buggione (6), E. Lezcano (15). DT: Gabriel Albornoz.

Colón: J. Ríos (18), A. Carnovale (13), I. Fernández (6, P. Bombino Parada (8), E. Dentis (2), D. García (4), J. Brodsky (0), T. Bracalenti (0), A. Duarte (0A. Ramos (2), T. Chemes (0), R. San Martín (7 DT: R. De Cecco.

Parciales:10-13 / 34-29 / 45-46 / 66-60

Estadio: Roque Otrino (Colón)