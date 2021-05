https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Distribución de la riqueza

Chile: la Cámara de Diputados no avaló el impuesto a los "súper ricos"

La Cámara de Diputados rechazó el proyecto de reforma propuesto por la oposición, que establece un impuesto al patrimonio de los superricos, ya que no alcanzó el quorum necesario de 92 votos para su aprobación.

"La derecha rechazó en particular el impuesto a los superricos. Hubo 79 votos a favor, pero no se alcanzó el quorum requerido de 92", escribió el diputado del partido Revolución Democrática (izquierda), Miguel Crispi, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, una parte del proyecto que modifica el Impuesto al Valor Agregado a algunos productos esenciales durante la pandemia del COVID-19, sí consiguió ser aprobado, y será revisado por el Senado en los próximos días. La derecha rechazó en particular el impuesto a los súper ricos. Hubo 79 votos a favor, pero no se alcanzó el quorum requerido (92). El proyecto pasa al Senado, donde desde la oposición insistiremos. https://t.co/dz8xsvavch — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) May 18, 2021 El diputado del Partido Comunista (izquierda), Daniel Núñez, tuiteó que "la derecha usa su poder de veto para rechazar el impuesto a los superricos", mientras que el diputado de Convergencia Social (izquierda), escribió que la derecha "sigue defendiendo con uñas y dientes una distribución abusiva de la carga de esta sociedad". Tenés que leer Culminaron las "mega elecciones" en Chile La norma fue presentada por parlamentarios de oposición y proponía gravar el patrimonio neto de aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile y cuya valoración sea superior al equivalente, en pesos chilenos, de 22 millones de dólares americanos, con un impuesto de 2,5% de su patrimonio.