https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.05.2021 - Última actualización - 0:43

0:33

La ex diputada habló a través de las redes y mandó un mensaje a los “médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”. Por el momento, dio negativo en los test de Covid-19.

Mediante un audio Elisa Carrió confirmó que está aislada por contacto estrecho de un positivo de coronavirus La ex diputada habló a través de las redes y mandó un mensaje a los “médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”. Por el momento, dio negativo en los test de Covid-19. La ex diputada habló a través de las redes y mandó un mensaje a los “médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”. Por el momento, dio negativo en los test de Covid-19.

Elisa Carrió se encuentra aislada por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, según afirmó ella misma en redes sociales. Lo hizo mediante un audio, en el que también aclaró que su test dio negativo.

“Ahora que estoy aislada por estrecho contacto, no se preocupen, todavía los resultados son negativos, me puse a pensar en los que están ahí, adentro de los hospitales del interior, en Rosario, en Resistencia, en Corrientes”, dijo la ex diputada, en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook, dirigido “a todo el pueblo de la nación y a los pueblos del interior que están colapsado” y “muy especialmente a los médicos y a los enfermeros y enfermeras jóvenes”.

“Sé que están desgastados. Sé que hay muchas personas jóvenes cuya vocación era sanar y están viendo cómo se mueren personas en los hospitales. Sé que esto es muy fuerte para ustedes, para los que cuidan”, expresó Carrió.

“Están cumpliendo un rol no solo de servicio a la humanidad, sino al cuidado y al afecto, como a la única persona que a veces está al lado de los enfermos terminales por COVID u otra enfermedad. Dios los acompañe. Acepten que a veces van a encontrarse con estas cosas y presenten el oído y sobre todo la caricia y el amor que les resta, aunque estén devastados a esos seres que están muriendo en soledad”, les manifestó a todos los trabajadores de la salud abocados a la atención de la pandemia. “Todo el pueblo de la Nación está al lado de ustedes dándoles fuerza”, concluyó.

Posteriormente, dedicó unas palabras a toda la gente y afirmó: “No tengan miedo. Sepan que la vida y la muerte son ocasiones de una misma vida”. Asimismo, aclaró que se trataba de un “mensaje espiritual que no tiene nada que ver con la política”.

Pocas horas antes, Carrió había revelado que fue convocada a inocularse con la primera dosis de la vacuna rusa, pero que no se presentó. “Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo”, sostuvo en una entrevista desde su casa de Exaltación la Cruz, provincia de Buenos Aires.