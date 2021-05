https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 19.05.2021

8:03

Fútbol Horarios y TV: hay Copa Libertadores y Sudamericana este miércoles

Este miércoles se disputan encuentros de la Copa Libertadores y Sudamericana, donde se comienzan a definir los clasifiacados de los grupos de cada certamen.

En cuanto a los equipos argentinos, se destaca el encuentro de River (donde posiblemente ataje Enzo Pérez arco) ante Independiente Santa Fe.

También, juegan Vélez, Arsenal y Rosario Central.

Copa Sudamericana

19:15 Emelec vs Deportes Tolima DIRECTV GO - DIRECTV SPORTS + / 1613

19:15 Atlético GO vs Libertad DIRECTV GO - FOX SPORTS

19:15 Jorge Wilstermann vs Arsenal DIRECTV GO - ESPN 3

21:30 Athletico Paranaense vs Melgar DIRECTV GO - DIRECTV SPORTS 2 / 1612

21:30 Aucas vs Metropolitanos DIRECTV GO - DIRECTV SPORTS + / 1613

21:30 Rosario Central vs Huachipato DIRECTV GO - ESPN 3

Copa Libertadores

19:00 Vélez vs Unión La Calera DIRECTV GO - ESPN

19:15 Sporting Cristal vs Rentistas DIRECTV GO - ESPN 2

21:00 Cerro Porteño vs Atlético Mineiro DIRECTV GO - FOX SPORTS 2

21:00 Flamengo vs Liga de Quito DIRECTV GO - ESPN 2

21:00 River vs Independiente Santa Fe DIRECTV GO + ESPN

23:00 América de Cali vs La Guaira DIRECTV GO - ESPN 2

23:00 Deportivo Táchira vs Always Ready DIRECTV GO - FOX SPORTS 2