Arrancaron los Play-In de la NBA

Este martes se dio inicio a los Play-In de la NBA, el repechaje para ingresar a los Play-Offs. En el primer duelo, Indiana Pacers venció contundente a Charlotte Hornets por 144 a 117. El goles repartido permitió que 8 jugadores de los vencedores finalicen con doble dígito en puntos.



Gracias al triunfo, Indiana disputará el duelo final por la octava plaza en la Conferencia Este ante Washington Wizards, que cayó ante Boston Celtics por 118 a 100 en el segundo encuentro disputado en la primera jornada de postemporada.

☘️ 50 POINTS

☘️ 32 in 2nd half

☘️ Celtics earn East #7 seed@jaytatum0's huge night guides the @celtics to #StateFarmPlayIn victory!



#7 Celtics vs. #2 Nets - #NBAPlayoffs First Round Game 1: 8:00pm/et Saturday on ABC. pic.twitter.com/bHA0j4JNQD