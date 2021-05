"Facu" Farías, el tatuaje que lleva al dolor...

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los inicios en Corinthians, los primeros técnicos en Colón, su posición, lo que le pide Domínguez adentro de una cancha. El ejemplo del "Pulga", los cuidados físicos con el peso, su agente Sendoa y lo que esconden sus misteriosos tatuajes, algo que nunca había explicado públicamente.

Los inicios, cuando era Facundo y no Farías. Duros, como el de cualquier chico que sueña con "jugar fútbol" en Santa Fe. ¿Dónde arranca?; ¿quién lo moldea?. Porque tiene apenas 18 años, un puñado de goles, cientos de rumores y todo el futuro por delante. En este mano a mano con El Litoral y "En El Área TV", la joyita sabalera como nunca.

-Hablame de tus técnicos en inferiores, los que te ayudaron en los inicios...

-Todos los técnicos me ayudaron, yo vengo del barrio, bien de abajo. El "Pata" Mazzoni, en Corinthians (antes Santa Fe Fútbol); en Colón, Martín Minella, Pablo Bonaveri, Martín Sánchez. Todos me ayudaron muchísimo y yo de eso no me olvido. El mismo "Chueco" Robledo.

-Pregunta concreta... respuesta firme: ¿puesto original de Facundo Farías?

-Pasa que en Corinthians jugaba de volante por derecha porque no se usaba el enganche; pero después en el club, cuando pasé a Colón, se empezó a usar más el enganche y quedé fijo ahí...de 10.

-Y ahora, por ejemplo, si es "Pulga"-Farías arriba, ¿qué les pide el "Barba"?

-La verdad que Eduardo nos da muchas libertades. Lo que siempre nos pide es que uno de los dos quede más de "9" y el otro de media-punta rotando. Pero nos da libertades, porque muchas veces aparece Alexis Castro de enganche y terminamos con Pulga los dos de delanteros. No nos jode, nos da libertades.

-Muchos hinchas piden "Pulga", Farías y Wilson: ¿pueden jugar los tres juntos?

-Yo lo vería bien, los tres podemos generar en ataque y también colaborar tapando a los defensores. ¡Fijáte el Pulga, con 36 años, hace el sacrificio igual de correrlos a todos y baja con el 5 cuando yo quedo pasado!. Lo vería bien a lo de los tres juntos, no complicaría en nada.

-Hablame un poco más del "Pulga"...

-La verdad, todos los días nos sorprende y es el "Pulga" un ejemplo para imitar y seguir; aún cuando en alguna semana tuvo una molestia, vino a entrenar como si nada. Es un ejemplo para todos nosotros.

-Para llegar así, a los 36, hay que cuidarse. Por lo visto, el "Ninja" te rodeó: dos PF, un nutricionista y estar encima para que no te falte nada...

-¡Sï! Cuesta un poco porque tenés que abandonar cosas a las que te habías acostumbrado. Pero cuando ves que esas nuevas comidas te hacen bien, ya te acostumbrás y tenés en la cabeza que eso te hace bien.

-¿Cuando cumplís años?

-El 28 de agosto voy a cumplir 19 años.

-¿Cómo hacés para decir "NO" al picado en el barrio "con los vagos" ahora que estás en Colón?

-Pasa pero los amigos ahora se fueron acostumbrando. Ya no me invitan a jugar con ellos, ¡ahora me piden que los vaya a ver jugar! (se ríe). Ellos, al ser amigos, quieren que te vaya bien y entonces te cuidan.

-¿Cómo la llevaron con el Covid puertas para adentro en Colón?

-Lo manejamos bien, creo que nunca nos relajamos. No tuvimos muchos casos, tuvimos muy pocos y siempre que tuvimos casos se tomaron las medidas correspondientes. Lo mantuvimos bien, viajamos separados, asientos de por medio; barbijos; el mate no se comparte más. A la hora de llegar a la práctica, los muchachos que viven en los country llegaban todos los juntos, pero los fueron separando y cada uno ahora va solo en su auto.

-¿Soñás hacer goles con Colón en una semana como esta?

-Se piensa bastante, claro que cuando entrás a la cancha te olvidás de éso y dejás fluir las cosas. En la mentalidad de un delantero, siempre está el sueño de hacer un gol.

-¿Te gusta ver fútbol si estás en tu casa?

-Más o menos. Me gusta mucho ver el fútbol europeo, la Champions, esas cosas. No miro, por mí mismo, fútbol argentino. En la charla técnica siempre nos muestran todo lo del rival cuando llega el fin de semana.

-¿Quién es el más completo en tu puesto?

-Neymar, me gusta mucho; del fútbol argentino siempre me gustó Tevez.

-¿Qué pensás cuando la TV de Buenos Aires te compara con Tevez?

-Me mantengo tranquilo, de los comentarios se toma lo bueno y lo malo se deja de un lado. Con el tema de las ofertas, sondeos y clubes estoy muy tranquilo porque se que de eso se encarga Martín y ese es el trabajo de él; se lo dejo a él que es mi representante.

-¿Qué le dirías a la gente de Colón, vos que sos jugador e hincha, a 90 minutos de otra final?

-Que sigan alentando como lo hacen, nosotros vamos a dar todo como lo venimos haciendo en todo el torneo. Nosotros estamos de igual ilusionados que ellos. Al ser hincha, yo estoy tan ilusionado como mi tío por ejemplo, queremos darle una estrella al club y estoy orgulloso en Colón como jugador y como hincha.

-La última: ¿qué significa cada tatuaje?

-El primero que me hice son las puertas del cielo, mi mamá y yo...Mónica, se llamaba mi mamá. Acá arriba (señala su brazo), está mi abuelo Miguel que había fallecido hace poco; entonces, junté la mano de mi abuelo con la mía. Finalmente, en el cuello, los números es algo que en chino tiene un solo significado: "Voy a amarte para siempre", también por mi vieja.

La "otra" Final

"Yo no viajé a La Olla, lo vimos con toda la familia desde casa. No me tocó viajar, había debutado una semana antes pero no estaba en el plantel. No me tocó. Las ganas de ganar que teníamos, al ser hinchas, todos queríamos ganar esa Copa en Paraguay. Hubo gente del barrio que vendió celulares, ropa, de todo un poco, para viajar a esa Final. Fue algo increíble", se emociona "Facu" Farías.

Elogios al "Ninja", su agente

"Mirá, al Ninja (N.de R.: Martín Sendoa, su representante) lo conozco desde que yo tenía 13 años...No nos cambia nada la relación: ni la tele, ni la firma de un contrato, ni la prensa nacional. No me cambian esas cosas. La relación con el Ninja es muy linda, muy sana, siempre nos fuimos fieles el uno al otro y no paramos de trabajar para llegar donde estamos hoy en Colón", cuenta Facundo Farías a El Litoral y "En El Área TV".

A su turno, "Ninja" Sendoa agradece y se emociona: "Siempre claro lo hablé, como un hijo. ¿Querés llegar?, hay que hacer esto, esto y esto; hay que olvidarse de esto otro".

