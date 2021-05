https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 19.05.2021 - Última actualización - 12:59

12:48

Es posible que la terminación de la platea alta obligue a que Unión deba jugar por la tarde y evitar el uso de la iluminación artificial.

Las obras en el 15 de Abril La semana que viene deben llegar los bloques de tribuna Es posible que la terminación de la platea alta obligue a que Unión deba jugar por la tarde y evitar el uso de la iluminación artificial. Es posible que la terminación de la platea alta obligue a que Unión deba jugar por la tarde y evitar el uso de la iluminación artificial.

En una semana, deberían estar llegando los bloques de tribuna que serán colocados en el sector sur del estadio 15 de Abril para completar la platea alta y dar así por finalizado ese primer tramo de ampliación, por el que Unión ya abonó casi la totalidad de su costo y que le brindará no sólo una mayor capacidad, sino fundamentalmente una mejoría desde lo estético.

Según pudo averiguar El Litoral, el tiempo que demandará la realización de la obra, que contempla también un reacomodamiento del sistema lumínico de ese sector sur, será de unos 90 días aproximadamente. Por ende, el inicio de la próxima temporada sorprenderá a Unión en plena realización de la obra.

Si el torneo empieza a fines de julio, como está previsto, es muy posible que Unión deba pedir jugar de día porque no tendrá en condiciones la iluminación artificial. Así que al menos por un par de partidos (o alguno más), Unión deberá jugar a la siesta o en las primeras horas de la tarde, algo que no será un inconveniente, teniendo en cuenta que la época del año no imposibilita jugar en esos horarios.

Las plateas que se colocarán en el nuevo sector de tribuna ya han sido adquiridas y también deberán realizarse otras obras anexas, entre ellas la colocación de ascensores. De todos modos, no se sabe hasta cuándo durará la ausencia de público en los estadios, teniendo en cuenta las dificultades por las que se atraviesa como consecuencia de la pandemia.

Respecto del plantel, Azconzábal se encuentra en La Plata, tiene contactos telefónicos con los dirigentes y la única prioridad ha sido la de mantener a los futbolistas cuyos contratos vencen en junio: Acevedo, Cañete y Luna Diale.

También señaló que su diagnóstico apunta a reforzar el sector defensivo con un marcador central y la ofensiva con la venida de un delantero. Son dos puestos que el Vasco considera esenciales para tratar de darle un salto de calidad a un plantel que va a necesitar que se retoque para que levante su nivel.

Se escuchó otra vez el nombre de Fernando Zampedri, quien el año pasado estuvo en el radar de Unión cuando fue elegido Azconzábal y el delantero que vistió la camiseta de Rosario Central brillaba en la U Católica de Chile. Hubo tanteos en su momento, pero la exigencia económica no estaba al alcance de Unión y rápidamente se desistió de su contratación, llegando Fernando Márquez y Juan Manuel García para ocupar ese puesto central en el ataque.

Como siempre ocurre en la apertura del mercado de pases, los nombres comenzarán a surgir y la mayoría de ellos quedarán desestimados o serán desmentidos. Es una realidad que no sólo pasa con los clubes de Santa Fe, sino en general con todos los equipos. De todos modos y teniendo en cuenta las características de los contratos que se hicieron -la gran mayoría con vencimiento en diciembre venidero- se estima que no serán muchas las incorporaciones que hará Unión en este mercado de invierno, previo al inicio de un torneo que será de todos contra todos, a 25 fechas.

"Por la mañana voy al gimnasio y por la tarde salgo a correr, así que prácticamente no he parado y disfruto las vacaciones, pero con la responsabilidad de seguir cuidando mi físico. Estoy muy conforme con lo que hicimos, somos un equipo joven y vamos a crecer. No tengo problemas de jugar por izquierda o por derecha, el Vasco lo sabe y por eso me puso en los dos costados de la cancha. Él es un técnico trabajador, muy táctico y tratamos de aprovecharlo para ir aprendiendo. Tengo la expectativa de ser titular desde el arranque, es lo primero que buscaré cuando volvamos al trabajo".

Kevin Zenón, mediocampista de Unión, en "Unión en tu dial"