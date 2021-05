Emma Watson reapareció en redes sociales y desmintió rumores sobre su vida privada

La protagonista de la saga de Harry Potter, Emma Watson, es una de las actrices más apreciadas de su generación. Pero a pesar del amor de sus fanáticos, la joven de 31 años siempre intentó mantener su vida privada alejada de la atención de los medios.

Watson, quien estuvo ausente en las redes sociales durante nueve meses, salió a aclarar los rumores que venían circulando en los últimos tiempos acerca de la relación con su novio, Leo Robinton, con quien la prensa aseguró que estaba comprometida.

Además, comenzaron a circular noticias que indicaban que la actriz no tenía intenciones de volver a trabajar, una versión que negó de manera rotunda.

“Queridos fans, los rumores sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera está inactiva o no, son formas de crear clics cada vez que se revela si son verdad o no”, escribió Watson en su cuenta de Twitter.

“Si tengo novedades, prometo que las compartiré con ustedes”, aseguró en un segundo mensaje.

Dear Fans, Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.

“Mientras tanto, tengan en cuenta que si no hay noticias mías, simplemente significa que estoy pasando la pandemia de forma tranquila, como hace la mayoría: equivocándome al hacer pan de masa madre, cuidando de mis seres queridos y haciendo todo lo posible por no propagar un virus que todavía afecta a mucha gente”, manifestó.

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are - failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people.