Gonzalo Piovi: "Si la gente pudiera ir, San Juan explotaría de hinchas de Colón"

En una entrevista telefónica realizada por el programa Proyecto Fútbol (Radio Federal), el mediocampista de Colón, Gonzalo Piovi, habló de lo que pasó el sábado por la noche en el Centenario con Talleres, de lo que pasa en la actualidad respecto a la pandemia, y de lo que pueda pasar el sábado que viene en el Bicentenario de San Juan, cuando el elenco sabalero enfrente a Independiente en la primera de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional.

Antes que nada, el ex Defensa y Justicia habló de su presente: "La verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento, disfrutando de este momento que estamos viviendo, como creo que los hinchas, al igual que todos nosotros por lo que estamos viviendo en Santa fe y lo que el club le está dando al hincha, al que esperemos darle una alegría".

Seguidamente, Piovi recordó el triunfo por penales contra Talleres: "Fue un rival muy duro. Sabíamos que iba a ser así porque ellos venían jugando muy bien, con un técnico que está haciendo las cosas muy bien. Fue difícil porque además son partidos decisivos, en los que uno siempre trata de dar un plus, pero con el riesgo que hay al saber que perdiendo te quedás afuera, por eso la concentración que tenés que tener es absoluta".

"En el primer tiempo conseguimos el gol bastante rápido, después nos tiramos atrás y la verdad es que nos costó mucho y por eso llegaron al empate. El segundo tiempo pudimos manejarlo un poco mejor. Cuando nos expulsaron a Meza tuvimos que aguantar un poco más y eso nos llevó a replegarnos, pero siempre fuimos ordenados".

También reveló el modo de enfrentar cada partido: "Nuestro desafío siempre fue ir partido a partido, tratar de mejorar y las virtudes que tenemos ir reforzándolas. Esa es la identidad de este equipo, de no desesperarse e ir de a poco en busca del crecimiento en cada partido".

Y se refirió al entrenador rojinegro: "Eduardo (Domínguez) está muy bien preparado, junto a sus ayudantes y su grupo de trabajo. La verdad es que a nosotros nos hacen sentir muy cómodos. La forma que tienen de entrenar es muy exigente pero están a disponibilidad del jugador constantemente, y el hecho de poder dialogar con él nos da respaldo y confianza".

La pandemia de Covid-19 fue otro de los temas bordados: "Lo cierto es que todos estamos complicados con el tema del Covid. Está todo muy jodido y por eso el cuerpo técnico siempre hace referencia a eso en cuanto a los cuidados. Somos jugadores profesionales y sabemos la responsabilidad que debemos tener, sobre todo en las instancias decisivas que estamos jugando. Somos responsables por lo que nos estamos jugando y el cuidado tiene que ser absoluto".

Las consecuencias que genera la pandemia: "Se extraña mucho el ir temprano a los entrenamientos y compartir unos mates, las charlas con los compañeros mientras te cambiás, porque ahora llegamos al entrenamiento cambiados y cuando terminamos nos vamos cambiados también. Eso es lo que más se extraña, el compartir más tiempo con los compañeros".

Aunque no hace mucho tiempo que reside en nuestra ciudad, Piovi habló de la gente futbolera: "El hincha santafesino es muy pasional y te lo hace sentir, más allá de que ahora no pueden ir a la cancha, pero igual sentimos el apoyo de ellos. Estoy seguro de que si la gente pudiera ir, San Juan explotaría de hinchas de Colón".

Por último, Gonzalo Piovi opinó sobre lo que pueda pasar el sábado venidero en San Juan: "Seguramente será un partido durísimo, como lo fue contra Talleres. Lo más importante acá es lo que vayamos a hacer nosotros. Independiente juega muy bien, pero nosotros tenemos que estar concentrados los 90 minutos, sabiendo lo que nos estamos jugando. Si bien conocemos las virtudes y defectos del rival, lo principal es mantener la concentración, no descuidar ningún detalle".

"Que a la final del torneo puedan llegar dos grandes no nos tiene que influir para nada. Tenemos que pensar en lo que hagamos nosotros, no en lo que digan, con la responsabilidad que debemos tener para afrontar el partido".

"A Vignatti no lo veo mucho. Si bien el presidente va al club, no es de dialogar mucho con los jugadores, poco y nada diría. Personalmente, desde que llegué al club, conmigo habrá hablado un par de veces, más no".

Gonzalo Piovi

Mediocampista de Colón