Matías Martín contó que se vacunará contra el coronavirus en Miami: "Me atormenta este viaje"

El periodista dio a conocer que viajará a Estados Unidos y se mostró contrariado por la decisión: “Tengo el mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna”.

Este miércoles por la tarde, durante la apertura de su programa radial Todo Pasa, Matías Martín contó que este fin de semana viajará junto a su familia a Miami, Estados Unidos, con el objetivo de vacunarse contra el coronavirus.

“Estoy con algunos demonios que me atormentan y no puedo vivir así. Lo voy a decir...”, comenzó contando Matías, dando a entender que la decisión tomada de inmunizarse junto a su mujer, Natalia Graziano, le generó ciertas contradicciones. “Voy a viajar en el famoso vacuna tour. El pasaje lo saqué hace un mes y pico. He luchado contra mí mismo. Como toda familia que tiene la posibilidad de hacer el viaje se ha debatido si ir o no. Mi voto era no positivo”, siguió el conductor.

Sin embargo, su postura inicial cambió cuando surgió la posibilidad de entrevistar a Facundo Campazzo y ver uno de los partidos de Denver Nuggets -el equipo en el que brilla el jugador argentino- en los playoffs de la NBA, algo que finalmente no podrá realizar. “Yo decía que no iba a viajar. Hasta que surgió una posibilidad de ir a ver a Facu Campazzo. Ahí dije: ‘Sí, me voy a vacunar’. Después salieron las fechas de playoffs y no coinciden con mi viaje. Averigüe de ir a Denver desde Miami, pero era muy largo el vuelo”, contó.

Y luego enfatizó sus sentimientos: “Me atormenta este viaje. Mi mujer es la única judía sin culpa y me dice que la vamos a pasar bien, a disfrutar. Pero me atormenta el viaje, tener que contarlo... No la juego de víctima. Tengo el mandato que soy un privilegiado. Estoy atormentado por el viaje que voy a hacer para pegar una vacuna”, agregó.

Clemente Cancela, ladero de Matías en el programa vespertino, opinó: “La pandemia puso al descubierto la desigualdad en la que vivimos. Nosotros formamos parte de los privilegiados. Y cuando alguien hace uso de ese privilegio pareciera que se tiene que atajar, cuando siempre estamos haciendo uso de esos privilegios”. Y Matías devolvió, dándole la razón: “Sí... A mí me daba culpa contarlo y no sabía si decirlo. No entendí porque había una caza de brujas y escrachaban a los que iban. Pero también me hacía algo de ruido. Por algo es. Por eso respondí que no diez veces hasta que tomé la decisión de hacerlo”.

“La charla que salió en mi casa fue: ‘¿Qué es más importante que tu salud y la de tu familia?’”, explicó Martin. Sin embargo, aclaró: “Entiendo a mis compañeros que no lo quieren contar. Conozco un montón de gente que fue y no lo dice”.

“Viendo ShowMatch, vi que Tinelli le preguntó a Suar: ‘¿Cuál te diste?’. Yo lo conozco y por la cara que puso no le gustó nada. Quizás contó algo que no tenía pensado contar. ¿Por qué? La culpa, el miedo al escrache en las redes. Yo tenía ganas de contarlo”, dijo y contó que durante su viaje saldrá al aire desde Miami para contar el paso a paso del proceso de vacunación con la monodosis de Johnson & Johnson.

“Ser empático, ser solidario en el día a día, estar atento a la problemática... Y este detalle no pone en jaque los valores que tenés para manejarte en la vida. Por eso lo cuento”, cerró Matías.