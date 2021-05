https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 4:00

3:59

Aumentaron las exportaciones El superávit comercial de abril fue el más bajo en casi un año

La balanza comercial arrojó un saldo favorable de US$ 1.455 millones en abril, el nivel más bajo desde junio del 2020, informó el Indec.

Las exportaciones alcanzaron los US$ 6.143 millones y las importaciones totalizaron US$ 4.763 millones.

En el primer cuatrimestre, el superávit comercial fue de US$ 4.091 millones, lo que representó una caída del 18,5% respecto del mismo período del 2020, cuando había sido de US$ 4.914 millones.

Las exportaciones aumentaron 41,3% en forma interanual y acumulan en el primer cuatrimestre una suba del 21,8% respecto de igual período del año anterior.

Las importaciones registraron en abril un alza del 61,5% interanual, y en el año crecen 37,4%.

Las ventas al exterior aumentaron debido a un alza de los precios de 25,2% y de las cantidades de 12,9%, y en comparación con marzo pasado disminuyeron 4%.

Las importaciones aumentaron especialmente por una suba en las cantidades del 52,6% y en los precios del 5,8%, y disminuyeron 9,7% respecto de marzo.

Los envíos al exterior aumentaron en manufacturas de origen industrial un 79,1%, en las de origen agropecuario 57,8% y en los productos primarios 16,7%, mientras que las de combustibles y energía registraron una baja de 26,4%.

En las importaciones se registraron alzas que en bienes de capital fueron del 66,6%, en intermedios 57,2%, combustibles y lubricantes 38,8%, piezas y accesorios para bienes de capital 90,4%, bienes de consumo 34,8% y automotores de pasajeros 81,6%.

El resto de los rubros exportables crecieron un 266,7%, por el incremento de bienes despachados mediante servicios postales o couriers.

Las importaciones de abril mostraron un valor mínimo en la serie, no registrado desde mayo de 2009, según el INDEC.

En abril, los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, China, India, Estados Unidos, Chile, Egipto, Vietnam, Indonesia, Malasia e Irán y acumularon el 53,7% del total de ventas externas.

Los diez principales países de origen de las importaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Paraguay, Alemania, México, Tailandia, India, Italia y Japón y sumaron el 71,6% del total.

El intercambio con el Mercosur en los primeros cuatro meses del año registró un déficit de US$ 923 millones y en abril de US$ 411 millones, mientras que con Brasil llegó a US$ 202 millones, en el mismo período.

Los superávit más importantes correspondieron al comercio con Egipto, con US$ 312 millones, Chile US$ 273 millones, India US$ 234 millones, Vietnam US$ 219 millones, Irán US$ 146 millones, Indonesia US$ 140 millones, Argelia US$ 133 millones y Malasia US$ 128 millones.

Los déficits más importantes se registraron con China, US$ 446 millones, Paraguay 296 millones, Alemania US$ 128 millones, México 95 millones, Tailandia US$ 94 millones, Japón US$ 64 millones y Francia US$ 49 millones.