Literatura Un libro construido con el material de los sueños En "Voces en el cenotafio" la escritora Lorena Nittoli utiliza poesía y prosa construidas en torno a lo onírico para impulsar a los lectores a escuchar su propio interior. En el texto, sobrevuelan las teorías de Carl Jung y aparecen ilustraciones creadas especialmente por el artista Ruy Acevedo.

Un cenotafio es, según la Real Academia Española, un “monumento funerario en el cual no está el cadáver del personaje a quien se dedica”. Es, entonces, un espacio que interpela fuertemente a aquel que lo visita. Y es también la figura que, en forma de metáfora, eligió la escritora santafesina Lorena Nittoli para moldear su libro “Voces en el cenotafio. El lenguaje de las piedras”.

Se trata de una obra autogestiva, editada y publicada a través del espacio cultural “Poemas en Altavoz” que reúne prosa y poesía de corte místico. “Intenta acercar al lector lenguajes del Universo, mensajes del silencio, que devienen de la Naturaleza y del alma, que comparten la esencia de la vida. Es una invitación a que los propios lectores sean traductores del silencio y comiencen a recorrer un camino hacia sí mismos”, señaló la autora.

El hilo conductor del texto, ya disponible en librerías santafesinas, es lo onírico. “Mucho de lo que está escrito son sueños. Además, está atravesado por la psicología analítica de Carl Jung”, explicó Lorena. El contenido se gestó a lo largo de mucho tiempo, pero desde el advenimiento de la pandemia se profundizó.

Luces y sombras

“Escribir sobre lo onírico, que tiene mucho de real a pesar de que muchos dicen que no, me llevó a investigar ese registro onírico que traduje en forma de poesía y prosa. Así terminé estudiando la teoría de Carl Jung, que investiga los sueños, el inconsciente y cómo todo eso repercute en la vida diaria. Incluso va más allá y se refiere a los simbolismos, en general, del ser humano. A un patrón psicológico que no construimos nosotros, sino que es colectivo y proviene de nuestros ancestros”, añadió Lorena.

Justamente Jung le proporcionó una de las claves para su libro, cuando se ocupa de las sombras. “Esto tiene mucho que ver con el interior, con la parte oculta que no queremos ver y sin embargo está presente. Con este personaje que armamos para ir por la vida y nos lleva a veces a andar disociados porque no aceptamos que también somos lo que ocultamos. El libro tiene que ver con eso, con las voces interna y a que cada lector las escuche”.

El contenido de “Voces en el cenotafio” se relaciona a su vez con la tendencia generalizada a racionalizar la poesía o el arte en general. “Cuando en realidad no se racionalizan, sino que se contemplan”, remarcó Nittoli. En uno de sus poemas menciona claramente esto, cuando se refiere a la utilidad de la flor. “A una flor no se le puede preguntar para qué sirve o por qué está ahí. La poesía es como la flor. Se la contempla como está, sin preguntarle para qué sirve. Para mí, la poesía es la esencia de toda expresión artística. Es como si fuese la materia prima de todo lo demás, por eso para mí es tan importante”, finalizó.

Sintonía con el ilustrador

Además de los textos, el libro incluye ilustraciones del diseñador gráfico y artista santafesino Ruy Acevedo. “Siempre tuve la idea de trabajar con un ilustrador. Le presenté el trabajo en borrador a Ruy, lo leyó, lo analizó y sobre todo lo sintió. Simplemente dibujó lo que surgió a partir de esa lectura. Me preguntó si quería modificarle algo y le dije que no, que si las ilustraciones habían aparecido de lo que había leído, iban a quedar así. Es que el arte no se le exige”, sintetizó Lucía. Y destacó la armonía que hubo entre ambos.

“Voces en el cenotafio” es, en definitiva, un recorrido. Donde cada uno de los lectores tiene la posibilidad de introducirse a una versión particular de ese “laberinto” de palabras que propone la autora y elegir qué dirección va a seguir para transitar hacia la salida. En efecto, además de los textos, el libro incluye naipes laminados con ilustraciones que facilitan el autoconocimiento y la reflexión.