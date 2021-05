https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.05.2021 - Última actualización - 8:58

8:55

Las resoluciones se dieron a conocer a 24 horas de haberse registrado este martes el pico máximo de contagios en la provincia con una cifra de 973 casos de Covid-19.

Coronavirus Neuquén anunció nuevas medidas para restringir la circulación ante la suba de casos Las resoluciones se dieron a conocer a 24 horas de haberse registrado este martes el pico máximo de contagios en la provincia con una cifra de 973 casos de Covid-19.

El Gobierno de Neuquén anunció este miércoles nuevas medidas para restringir la circulación de personas en los próximos diez días, debido a la crisis sanitaria que atraviesa la provincia por la pandemia de coronavirus.

El gobernador Omar Gutiérrez encabezó junto a integrantes de su gabinete una conferencia de prensa para dar cuenta de las resoluciones adoptadas a 24 horas de haberse registrado este martes el pico máximo de contagios en la provincia con una cifra de 973 casos.

"Tenemos niños y niñas intubados en nuestros hospitales batallando entre la vida y la muerte. Estamos como cuando en alguna obra en construcción se pone el cartel que no hay vacantes, o en un restaurant que no hay mesa, pues hoy en los hospitales no hay camas disponibles”, afirmó Gutiérrez.

La Ministra de Salud, Andrea Peve, dijo que desde el gobierno provincial “constantemente se monitorea y revisa el comportamiento del virus” al recordar que ayer se registró el pico récord con 973 casos.

Peve señaló que “no hay camas disponibles” y que sigue bajando la edad promedio de las personas contagiadas a 52.9 años”.

Tenés que leer

“Es sumamente importante que respetemos las medidas tomadas y que sigamos manteniendo los cuidados que ya conocemos: uso de barbijo, distancia física, lavado de manos y ventilación”, aseguró.

El Jefe de Gabinete, Sebastián González hizo un resumen de las medidas resueltas hoy por el Gobierno neuquino, que comprenden el cierre de clubes deportivos, cines, salas de teatro, centros culturales, museos y templos religiosos por el término de diez días a partir de mañana.

La circulación de personas será hasta las 21 de cada jornada y el horario de cierre de los comercios a las 20.

Con respecto a las clases está suspendida la presencialidad esta semana y según se informó el Consejo Provincial de Educación evaluará la situación para definir como siguen la semana próxima.

También estuvieron junto al Gobernador provincial los Ministros de Deportes, Luis Sánchez, de Cultura, Marcelo Colonna y el Subsecretario de Ciudades Saludables y Consumos Problemáticos, Hernán Ingelmo.

Con información de Télam