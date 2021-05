Colón nunca se puso rojo de vergüenza ante Independiente

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hubo un cruce por Copa Argentina en el '69, otro en cuartos de final del Nacional de 1978 y el más fresco y recordado por la gente de Colón: la clasificación a la Libertadores con el gol de Saralegui.

Fueron símbolos de otros tiempos, no sé si mejores o no, pero sí podríamos decir que eran tiempos en los que no se renunciaba a un estilo. Por eso, Independiente, que era una verdadera escuela de fútbol en la que la técnica, el toque, la gambeta y el amor por el espectáculo eran las "materias que no se podían desaprobar", se fijaba en esos equipos que, como Colón, profesaban la misma idea. Por eso, jugadores como el "Mencho" Balbuena, el Pato Pastoriza, la histórica dupla Villaverde-Trossero, el chaqueño Mazo, el Pato Brítez, fueron algunos de los buscados en Independiente, aunque también el Negro Baley, el chaqueño Zimmermann o el Beto Tardivo, hayan inscripto su nombre en esos tiempos de permanentes conquistas, o más acá jugadores como Toresani, Leo Díaz o Castagno Suárez, éstos últimos protagonistas de un título de campeón para un equipo, el del Tolo Gallego, que sufrió hasta el final pero que tenía mucho de esa estirpe futbolera tan propia del Rey de Copas.

No será la primera vez que se enfrentan en un choque de esta naturaleza. Arrancaron en la década del 60, con algo muy curioso: en apenas tres días se midieron dos veces en la cancha de Colón. Fue en febrero de 1969, en tiempos en que los corsos de avenida Freyre y de la General Paz y los bailes de carnaval de Ferroviario, Colón, Santa Rosa, Unión de Esperanza o Regatas, le daban color y alegría al verano santafesino.

Una nota que se le hizo a la dupla Villaverde-Trossero, cuando ya jugaban en Independiente y eran figuras. Los dos integraron el equipo que fue campeón del mundo en Japón, venciendo al Liverpool.Foto: Archivo

Era la Copa Argentina y Colón enfrentó con tres días de diferencia en dos oportunidades al Rojo, ambas en la cancha de Colón y con diferentes resultados. Fue 3 a 1 a favor de Independiente en el primer partido. Los goles del Chivo Pavoni, Maglioni y Vicente De la Mata le dieron el triunfo al equipo de Yiyo Carniglia, en tanto que Borgogno anotó para el de Ondino Viera. En Colón, muchos jugadores de la zona, arrancando por Drago y siguiendo por nombres que hacía mucho tiempo que estaban en el club, como Lezcano, Sanitá, Mellit, Lo Bello, Sebastián García, el Pato Colman y el Mencho Balbuena (ambos se fueron a Rosario Central y luego el Mencho pasó a Independiente para ser campeón del mundo). En Independiente, todavía brillaban el Tano Mírcoli, Pastoriza, el Chivo Pavoni, Bernao, De la Mata, Maglioni y el Conejo Tarabini, quien años más tarde fue entrenador de Colón y armó un buen equipo que no pudo lograr el ascenso, a principios del '86.

En la revancha, Colón se la tomó en serio y dio vuelta la serie: fue 5 a 1 sobre Independiente, lo cual dio lugar a que se hablara otra vez de la fama del Cementerio de los Elefantes. Tres goles de Balbuena (¿lo habrán apuntado ahí?), uno de Lo Bello y el restante de Ulrich le dieron la goleada a Colón, en tanto que el Conejo Tarabini fue el autor del gol de Independiente.

La foto es en la cancha de Independiente, una noche que Colón y el Rojo igualaron 0 a 0. De pie: Zimmermann, Araoz, Villaverde, Trossero, Edgar Fernández y Baley. Agachados: Lamberti, Cococho Alvarez, Coscia, Brítez y Carlos López. Varios de estos futbolistas se pusieron luego la camiseta de Independiente.Foto: Archivo

En los '70, los viejos nacionales le dieron la chance a ambos de volver a encontrarse en un choque decisivo. Lo ganó Independiente, en los cuartos de final del Nacional de 1978. Fue el duelo del equipo del Gitano Juárez contra el del Pato Pastoriza. El primer partido fue 2 a 2 en el barrio Centenario y la revancha fue 2 a 0 a favor de Independiente, que en ese torneo fue campeón superando en la final a River. En Colón, la categoría de jugadores de la talla de Mazo, Di Meola, Luñíz, Aricó y el Gato Andrada, trataba de emparejar la gran jerarquía del Independiente de Baley, Trossero, Villaverde, Bochini, Larrosa, Rubén Galván, Alzamendi, Outes y Barberón.

Bastante más acá en el tiempo, el recuerdo todavía muy fresco de aquélla noche inolvidable en cancha de Lanús, cuando Colón (subcampeón del Clausura '97) le ganó a Independiente (subcampeón del Apertura '96) para definir el acompañante de River a la Libertadores del '98. El centro de Fuertes y el gol de Saralegui le dieron el triunfo al equipo de Orlando Medina por sobre el del Tigre Gareca, en una noche llena de emociones que empezó en el sur del Gran Buenos Aires y terminó con la invasión de hinchas sabaleros en el obelisco para festejar la clasificación para el torneo en el que los sabaleros, con el profesor Córdoba a la cabeza, provocó grandes alegrías clasificando para la fase final, dejando en el camino a Olimpia de Paraguay y quedando eliminado en un choque lleno de suspicacias y con un pésimo arbitraje de Angel Sánchez, en Santa Fe, ante River.